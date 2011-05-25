Вице-спикер Госдумы РФ объявил, чего Москва ждет от Киева

Российская Федерация ждет от Украины принятия закона об особом статусе российского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ сегодня в Киеве во время Второго форума регионов Украины и субъектов Уральского федерального округа РФ.

По его словам, на сегодня в Украине проживает около 50% русскоговорящего населения.

Также В.ЯЗЕВ отмечает тесное экономическое сотрудничества Украины и РФ. По его словам, Украина является самым большим транзитером российского газа, и даже после окончания строительства газопровода «Южный поток» Украина останется одним из наибольших транзитеров: «Украинский транзит будет превалировать по своему объему».