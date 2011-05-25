Вице-спикер Госдумы РФ объявил, чего Москва ждет от Киева
14:21, 25 мая 2011Политика
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Язев сегодня в Украине
Российская Федерация ждет от Украины принятия закона об особом статусе российского языка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ сегодня в Киеве во время Второго форума регионов Украины и субъектов Уральского федерального округа РФ.
По его словам, на сегодня в Украине проживает около 50% русскоговорящего населения.
Также В.ЯЗЕВ отмечает тесное экономическое сотрудничества Украины и РФ. По его словам, Украина является самым большим транзитером российского газа, и даже после окончания строительства газопровода «Южный поток» Украина останется одним из наибольших транзитеров: «Украинский транзит будет превалировать по своему объему».
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