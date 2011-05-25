Лучшим ученикам Киевской области дадут стипендии от губернатора

В городе Белая Церковь состоялась церемония награждения детей - победителей олимпиад по базовым дисциплинам, конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук (МАН) Украины «Виват, наука молодая!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, во время мероприятия заместитель председателя Киевской ОГА Татьяна ПОДАШЕВСКАЯ проинформировала, что по распоряжению главы облгосадминистрации 148 детей области, которые победили во Всеукраинских ученических олимпиадах и во Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ, и их преподаватели будут получать стипендии облгосадминистрации.

Также в рамках праздника победителям научно-исследовательских работ МАН и Всеукраинских ученических олимпиад были вручены дипломы и денежные премии.

Приветствуя собравшихся, губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил, что облгосадминистрация и в дальнейшем будет поддерживать одаренную молодежь, образовательную отрасль, даст возможность реализовать научный и творческий потенциал лучшим представителям молодого поколения.

А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что власть Киевской области возьмет на себя расходы на обучение лучших детей области, которые будут иметь желание получить высшее образование в Белоцерковском Национальном аграрном университете и Национальном медицинском университете имени Богомольца при условии, что те вернутся работать по специальности в свои города и села. Эта программа действует в Киевской области уже второй год, и благодаря ей сейчас сто молодых людей учатся в аграрном университете и пятьдесят студентов получают образование в высшем медицинском заведении.