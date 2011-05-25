Батькивщина: Тимошенко с бандитами не договаривается

В партии «Батькивщина» опровергают все слухи о якобы каких-то договоренностях Юлии ТИМОШЕНКО с ГПУ, чтобы ее не арестовали.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы «Батькивщины», текст которого передан УНИАН.

«Юлия ТИМОШЕНКО не договаривается и не будет договариваться с бандитами», - отмечается в комментарии.

В партии подчеркивают, что «несмотря на полную и очевидную заангажированность ГПУ, руководитель которой публично заявил, что служит Виктору ЯНУКОВИЧУ, а не закону, Ю.ТИМОШЕНКО добросовестно выполняет все необходимые процессуальные действия, никогда не уклонялась и не уклоняется от следствия, а прокуратуру посещает и посещала регулярно, по графику следователя – за исключением одной недели, когда была больна, что подтверждено медицинскими документами».

Сегодня издание «КоммерсантЪ-Украина» (№ 81 от 25 мая 2011 года) написало, что вчера беседа Генпрокурора В.ПШОНКИ с послами продолжалась более часа, и, как рассказали дипломаты на условиях анонимности, практически полностью была посвящена ситуации с задержанием Юлии ТИМОШЕНКО. «В.ПШОНКА рассказал дипломатам, что вчера утром возможность ареста госпожи Ю.ТИМОШЕНКО была вполне реальной. Он сослался на решение Печерского суда, о котором мы на тот момент уже знали из информационных агентств. А поскольку был суд, то это - независимое решение, которое не зависит от прокуратуры. О мотивации суда нам не сообщили", - объяснил дипломат логику генпрокурора, пишет газета.

Впрочем глава ГПУ поспешил заверить представителей посольств, что следователь не будет реализовывать предоставленную судом возможность. "ПШОНКА отметил, что ареста не будет. По его словам, между ТИМОШЕНКО и следователем уже достигнута соответствующая договоренность, соглашение", - рассказал один из собеседников газеты.