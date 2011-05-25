Сегодня Азаров «стимулирует» украинцев честно оформлять безработицу

Сегодня правительство примет «социально резонансное решение» - изменения к Порядку регистрации, перерегистрации и ведения учета граждан, которые ищут работу, и безработных.

Об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня в начале заседания Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, по словам премьера, предлагается: оптимизировать перечень документов, необходимых для регистрации незанятых граждан; уточнить перечень уважительных причин неявки в центр занятости граждан в определенные сроки; усовершенствовать механизм регистрации лиц предпенсионного возраста, которые имеют право на досрочный выход на пенсию в связи с увольнением из-за сокращения численности, реорганизации или ликвидации предприятия.

«Эти нормы и защищают наших граждан, и, в то же время, стимулируют их все делать своевременно и честно», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.