Адвокат: Иващенко без объяснений вернули из больницы в СИЗО

Вчера вечером бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, обвиняемый в служебных злоупотреблениях, без какой-либо аргументации был возвращен из Киевской больницы скорой помощи в следственный изолятор.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, он вчера вечером прибыл в больницу, чтобы проведать подзащитного, однако конвой уведомил, что около 18.00 В.ИВАЩЕНКО был этапирован обратно в СИЗО.

По словам Б.НЕЧИПОРЕНКО, сегодня он общался в СИЗО со своим подзащитным, которого поместили в ту же камеру, в которой он находился до госпитализации, и В.ИВАЩЕНКО сказал ему, что «при выписке вчера он хотел пообщаться с кем-либо из врачей, но ему в этом было отказано».

Кроме того, как подчеркнул адвокат, ссылаясь на информацию своего клиента, после выписки из больницы медики не предоставили В.ИВАЩЕНКО каких-либо рекомендаций, касающихся дальнейшего лечения. Более того, как отметил адвокат, лечащий врач общался с В.ИВАЩЕНКО только в пятницу – в первый день поступления пациента в больницу.

Продолжая тему, адвокат отметил, что медицинское обследование его подзащитного проводилось только в течение трех из пяти дней его нахождения в больнице. «То есть, в субботу-воскресенье В.ИВАЩЕНКО никто из медиков не консультировал и не обследовал по причине выходных дней», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО. При этом он отметил, что во время госпитализации его подзащитному «кое-как сделали УЗИ, МРТ, его обследовали невропатолог, нейрохирург, однако окончательный диагноз не установлен, лечение не назначили, а, соответственно, состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО не изменилось». «Более того, согласно медицинским заключениям, у моего подзащитного выявили проблемы со щитовидной железой, с легкими, а также зафиксировали резкое (на несколько диоптрий) падение зрения», - сказал адвокат.

Кроме того, по его словам, врачи больницы скорой помощи также не выполнили просьбу В.ИВАЩЕНКО об истребовании истории болезни из медсанчасти СИЗО, госпиталя Министерства обороны, где он наблюдался, для оценки динамики заболевания.

Комментируя ситуацию, адвокат сказал: «Мы это связываем с тем, что суд дал вчера разрешение жене В.ИВАЩЕНКО посетить его в больнице сегодня. По всей видимости, нежелание допустить такого общения стало причиной внезапного возвращения В.ИВАЩЕНКО обратно в СИЗО».

В связи с этим Б.НЕЧИПОРЕНКО подчеркнул, что сейчас возникает риторический вопрос, «кто дал команду вернуть В.ИВАЩЕНКО из БСП в СИЗО, до конца не выполнив указание суда о проведении обследования и необходимого лечения».

Подводя итого, адвокат подчеркнул, что сейчас защита В.ИВАЩЕНКО будет готовить соответствующие документы в Европейский суд по защите прав человека, чтобы тот дал оценку всем действиям Генеральной прокуратуры Украины и судебной системы, которые грубо нарушили и продолжают нарушать нормы европейских конвенций, исполнять которые взяла обязательство Украина.

Как сообщал УНИАН, утром 20 мая В.ИВАЩЕНКО во исполнение предписания суда этапировали из СИЗО в Киевскую больницу скорой помощи на обследование.

Ранее в ходатайстве к суду В.ИВАЩЕНКО заявлял о необходимости проведения комплексного медицинского обследования, поскольку за последний месяц он уже потерял чувствительность ступней обеих ног.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного управляющего государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества при санации завода.