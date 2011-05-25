Тимошенко разрешили скопировать материалы дела

Генеральная прокуратура разрешила экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и ее защитнику Сергею ВЛАСЕНКО копировать материалы уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного посещения Генеральной прокуратуры.

«Сегодня с нашей стороны были проведены все необходимые действия, чтобы получить право на копирование этих материалов, потому что никаким Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено, чтобы мы каждый день ходили в Генпрокуратуру знакомиться с материалами дела», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, завтра утром ее защитник С.ВЛАСЕНКО вместе со своими помощниками приедет в Генеральную прокуратуру для того, чтобы сделать копии документов. «И по мере того, как копии будут делаться, мы будем в нашем офисе знакомиться с этим делом. Нет необходимости и не предусмотрено законом для этого появляться в прокуратуру», - добавила она.