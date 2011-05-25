Янукович перед Обамой расскажет о демократии в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие во встрече глав государств Восточной и Центральной Европы, которая состоится в Варшаве (Польша) 27-29 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, на встрече планируется обсудить происходящие в Европе процессы, а также события в Северной Африке и некоторых арабских странах Ближнего Востока.

А.ГОНЧАРУК сообщил, что во встрече примут участие президенты всех стран Центральной и Восточной Европы, кроме Румынии и Сербии. По его словам, неучастие президентов этих стран связано с тем, что на эту встречу приглашен руководитель Косово, что вызвало негативную реакцию в Сербии и Румынии.

Также, по словам А.ГОНЧАРУКА, в саммите как специальный гость примет участие Президент США Барак ОБАМА.

Советник Президента сообщил, что в ходе встречи В.ЯНУКОВИЧ будет говорить о демократических процессах в Украине.

«Мы будем говорить, в первую очередь, о развитии демократии у нас в стране, о развитии тех политических процессов, которые у нас происходят», - сказал А.ГОНЧАРУК.

На вопрос, готов ли Президент Украины отвечать на вопросы, связанные с арестом представителей оппозиции в Украине, А.ГОНЧАРУК ответил: «Я думаю, что Президент никак не будет объяснять ситуацию, связанную с судебным делом, которое находится в процессе развития. Каких-то вопросов со стороны коллег точно не должно быть, поскольку этот вопрос находится вне границ нормального протокола», - добавил А.ГОНЧАРУК.

Он также сообщил, что в ходе саммита состоятся двусторонние встречи В.ЯНУКОВИЧА со своими коллегами. Вопросы, которые будут обсуждаться во время этих встреч, будут касаться, прежде всего, европейской перспективы Украины. А.ГОНЧАРУК также отметил, что встреча В.ЯНУКОВИЧА с Б.ОБАМОЙ не планируется. «У нас не будет прямого диалога с Б.ОБАМОЙ, у нас будет совместное мероприятие с Б.ОБАМОЙ», - сказал А.ГОНЧАРУК.