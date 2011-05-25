На Крещатике «Зеленые» покаждут уличное представление «Гибель слона»

В четверг, 26 мая, в 9.30 у стен Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36) состоится акция протеста Политической партии "Зеленые" против ненадлежащего содержания животных в Киевском городском зоопарке, что привело к значительному количеству их смертей.

В рамках акции пройдет уличное представление – сценка из жизни погибшего всеми любимого слона Боя. Главные герои спектакля: Слон, директор Зоопарка, посетители Зоопарка.

Активисты партии «Зеленые» покажут представление для привлечения внимания чиновников, общественности и СМИ к проблемам Киевского зоопарка, а также будут требовать немедленной реакции власти для исправления положения и улучшения условий проживания в зверинце.

«Нас возмущает то, что Киевский зоопарк попал в пятерку худших в мире и продолжает приобретать сомнительную репутацию из-за рекордной смертности животных. Мы обеспокоены и тем, что в структуре зоопарка произошло сокращение научного подразделения, деятельность которого, по мнению специалистов, помогала животным выживать и в без того чрезвычайно тяжелых условиях. В довольно загрязненном состоянии находятся водоемы, обустроенные для обитателей зоопарка. Также неприемлемым и даже угрожающим для них является функционирование возведенных на его территории развлекательных аттракционов», - говорится в заявлении Киевской городской организации Политической партии "Зеленые".

Партия "Зеленые" требует принятия всех возможных мер для скорейшего приостановления угрозы сокращения коллекции Киевского зоопарка, обеспечения достойных условий жизни для животных, устранения причин и условий, которые привели к таким последствиям.

Контактное лицо – Ирина Заболотная

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