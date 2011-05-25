Зятя Черновецкого задержали в Италии?

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА заявляет, что горсовет не располагает информацией о задержании депутата фракции Блока Леонида Черновецкого, бывшего зятя столичного мэра Вячеслава СУПРУНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.ГЕРЕГА сказала в интервью журналистам.

Так, на вопрос относительно действий Киевсовета в связи с задержанием В.СУПРУНЕНКО Г.ГЕРЕГА ответила: «Я пока не ознакомлена с этим вопросом. Пока я не информирована, что произошло. Я не могу прокомментировать действия, я не знаю, что произошло, и откуда у вас такая информация. У нас ее нет».

В то же время источники в Киевсовете подтверждают, что В.СУПРУНЕНКО был задержан в Италии.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении В.СУПРУНЕНКО за совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц.

В.СУПРУНЕНКО объявлен в международный розыск с внесением его данных в оперативно-розыскной учет Интерпола в категории «красная карточка».