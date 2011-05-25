Тимошенко говорит, что власть намерена поставить на ней жирный крест

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что власть планирует летом провести все судебные рассмотрения уголовных дел, возбужденных против оппозиционных политиков, и таким образом уничтожить своих оппонентов.

Об этом она заявила сегодня во время очередного посещения Генпрокуратуры, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы знаем, что они планируют и как они хотят действовать. Они хотят за несколько недель передать все дела в суд, они хотят летом, когда все люди занимаются своими дачными участками, детьми и отдыхом, они хотят за это время расправиться с реальной оппозицией в государстве", - сказала она.

Лидер партии "Батьківщина", между тем, убеждена, что власть не сможет осуществить свои планы из-за давления гражданского общества. "Это их план, чтобы поставить жирный крест на оппозиции в Украине, но не все планы этой власти, как показывают последних полтора года, воплощаются в жизнь. Я думаю, что этот план им также не удастся воплотить в жизнь. Но их ход мыслей очевиден", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.