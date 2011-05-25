От Черновецкого ушел еще один депутат
12:00, 25 мая 2011Политика
751 0
Фракция "усохла" на 18 человек
|Галина Герега
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление депутата зачитала сегодня на заседании сессии секретарь горсовета Галина ГЕРЕГА.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля 17 депутатов Киевсовета от Блока Черновецкого написали заявления и объявили о выходе из одноименной фракции. В целом, в составе фракции было 43 депутата.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter