От Черновецкого ушел еще один депутат

Из фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете вышел еще один депутат – Александр САМОХИН.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление депутата зачитала сегодня на заседании сессии секретарь горсовета Галина ГЕРЕГА.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 17 депутатов Киевсовета от Блока Черновецкого написали заявления и объявили о выходе из одноименной фракции. В целом, в составе фракции было 43 депутата.