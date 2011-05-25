Тимошенко будет проситься в Брюссель

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО планирует обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с ходатайством о возможности выехать за пределы Украину в рамках подписки о невыезде для участия в саммите Европейской народной партии, который будет проходить 23 июня в Брюсселе (Бельгия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня перед очередным посещением Генеральной прокуратуры для ознакомления с материалами возбужденного против нее уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

«Я планирую поехать на этот саммит 23 июня, и надеюсь, что Генеральной прокуратуре, а скорее В.ЯНУКОВИЧУ, потому что все решения принимает В.ЯНУКОВИЧ, а не Генеральная прокуратура, в отношении моих личных дел, я думаю, что ему все же хватит совести дать поручение Генеральной прокуратуре и дать мне возможность выехать на саммит лидеров европейских стран, который будут проходить в рамках саммита Европейской народной партии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» сообщила, что планирует во время своих встреч с европейскими лидерами обсудить возможность объединения усилий для ускорения подписания соглашения с Европейским Союзом о политической ассоциации Украины, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. Кроме того, по ее словам, она планирует проинформировать руководство европейских стран о ситуации, сложившейся в Украине с соблюдением прав и свобод граждан, о политических репрессиях власти и о борьбе с коррупцией.