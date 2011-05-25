В пенитенциарной службе говорят, что Луценко съел 300 граммов каши

В Государственной пенитенциарной службе опровергают заявление жены экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирины о том, что в СИЗО ее мужу не оказывается медицинская помощь.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы Украины.

“Указанное сообщение не отвечает действительности”, - отметили в ведомстве. (УНИАН: 24 мая «Народная самооборона», ссылаясь на слова жены экс-министра Ирины ЛУЦЕНКО, которая посетила мужа в СИЗО, сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО не оказывается медицинская помощь, из-за чего он на некоторое время потерял сознание).

По данным пенитенциарной службы, сегодня, 25 мая, согласно заключению медицинского осмотра Ю.ЛУЦЕНКО, патологии, угрожающие для его жизни, не выявлены. Гемодинамика стабильна, отмечается в сообщении.

Также, добавили в ведомстве, на протяжении вчерашнего дня, 24 мая, Ю.ЛУЦЕНКО съел приблизительно 300 граммов гречневой и овсяной каши.

Решением суда дано разрешение на посещение Ю.ЛУЦЕНКО врачами-диетологами и гастроэнтерологами, говорится в сообщении.

На данное время Киевской следственный изолятор обеспечен необходимыми медицинскими препаратами, потребности в дополнительных лекарственных средствах нет, отметили в пенитенциарной службе.

Как сообщалось, решением Печерского районного суда Киева от 23 мера пресечения в виде содержания под стражей Юрию ЛУЦЕНКО оставлена без изменений.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Печерский райсуд Киева назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО на 27 мая и оставил экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей.

В тот же день он был доставлен в Киевский следственный изолятор. С 24 мая 2011 года Ю.ЛУЦЕНКО отказался от голодовки, о чем написал официальное заявление.