Пресс-конференция при участии председателя НСЖУ и иранских журналистов

26 мая в 15:00 в помещении Национального союза журналистов Украины (ул. Крещатик, 27-я) состоится пресс-конференция, посвященная итогам визита делегации руководителей СМИ Ирана в Украину. Участники: Лубченко И.Ф. – председатель НСЖУ, журналисты иранских средств массовой информации (участники делегации руководителей средств массовой информации Исламской Республики Иран).

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