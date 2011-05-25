Защитник Тимошенко говорит, что выполнить требование ГПУ невозможно

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО считает невозможным за две недели ознакомиться с материалами уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, так С.ВЛАСЕНКО прокомментировал сообщение Генеральной прокуратуры о том, что Ю.ТИМОШЕНКО должна за 1-2 недели ознакомиться с материалами возбужденного против нее дела о незаконности подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Нам нужно тщательно проанализировать все документы, которые есть в материалах дела, и, я считаю, что в принципе закон устанавливает так называемый разумный срок», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО включает 14 томов, а для ознакомления с материалами одного тома нужно около недели. При этом защитник обратил особое внимание на то, что в материалах дела есть документы, подтверждающие отсутствие состава преступления экс-премьера. «Во время рассмотрения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО в Печерском суде мы нашли и письмо заместителя генерального прокурора, который четко отмечает, что в действиях Ю.ТИМОШЕНКО нет состава преступления. Мы нашли заключение Министерства юстиции, которое также четко отмечает, что в действиях Ю.ТИМОШЕНКО нет состава преступления. Нам нужно тщательно изучить все документы», - подчеркнул адвокат.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО также добавил, что по результатам ознакомления с материалами дела, согласно законодательству, экс-премьер имеет право подавать дополнительные ходатайства, заявлять о проведении дополнительных экспертиз, ходатайства о дополнительном допросе. «Для этого всего нужно нормальное разумное время», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский райсуд Киева жалобу с требованием признать незаконным возбуждение против нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

16 мая Печерский районный суд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры о возбуждении этого уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО.