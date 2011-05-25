Азаров послал министров в школы

Премьер-министр Николай АЗАРОВ требует от министров посетить “последние звонки” в школах во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров Украины. (УНИАН: “последние звонки” в школах пройдут 27 мая).

«Мы обязаны сделать детям праздник, поэтому прошу всех членов правительства спланировать поездки в области, за которыми они закреплены, на “последние звонки”, чтобы поздравить выпускников школ и вузов, пожелать нашим детям счастливого будущего, отметить лидеров учебы и обязательно поблагодарить педагогов за их самоотверженный труд», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что целью этих поездок должно стать изучение состояния дел в школах, а также выяснение проблем в сфере образования в регионах. «Одновременно начинается подготовка к новому учебному году. Сейчас на это мы можем выделить больше ресурсов, чем в прошлом году», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что все необходимые подготовительные мероприятия к новому учебному году должны быть проведены своевременно. В частности, все ученики должны быть обеспечены учебниками, а школы – подготовлены к новому учебному году.