Объявление победителей конкурса рисунка среди детей с сахарным диабетом
В 2011 году Ассоциация детских эндокринологов Украины продолжила основанный в прошлом году праздник детского творчества для маленьких пациентов.
1 июня 2011 года, в Международный День защиты детей, на Майдане Незалежности в Киеве в 11:00 будут торжественно объявлены победители Второго всеукраинского конкурса детского рисунка среди детей с сахарным диабетом.
Авторов 12-ти лучших работ будут ожидать награды от санофи-авентис Украина.
На протяжении апреля 2011 года проходил Второй всеукраинский конкурс рисунка среди детей с сахарным диабетом. С 8 по 28 апреля во время визита к врачу-эндокринологу дети, болеющие сахарным диабетом, вместе со своими родителями имели возможность узнать детальную информацию об условиях участия в конкурсе и заполнить соответствующую анкету. Во время следующего визита маленькие пациенты передавали врачу один или несколько рисунков на темы «Моя семья», «Мои друзья», «Мое будущее», «Мой край», «Мой любимый герой», «Домашние любимцы.
В этом году участие в конкурсе приняли более 600 детских рисунков, которые оценивало жюри в составе:
Поля Жана ШОЕРА – генерального директора санофи-авентис в Украине и Беларуси,
Наталии ЗЕЛИНСКОЙ – главного детского эндокринолога МОЗ Украины и президента Ассоциации детских эндокринологов Украины,
Павла ШИЛЬКО (DJ Паша) – радио- и телеведущего, шоумена, президента Gala Media Group,
Марии БУРМАКИ – певицы, народной артистки Украины.
В рамках мероприятия в 11:15 состоится пресс-брифинг, а также выставка работ участников и победителей конкурса.
Приглашаем Вас разделить с детьми радость творчества и победы, и принять участие в создании витража с изображением символа Второго всеукраинского конкурса рисунка.
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Тел. (063) 282-44-10
E-mail: yulia.chernomorets@gmail.com
Контактное лицо – Юлия ЧЕРНОМОРЕЦ