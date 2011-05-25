Объявление победителей конкурса рисунка среди детей с сахарным диабетом

В 2011 году Ассоциация детских эндокринологов Украины продолжила основанный в прошлом году праздник детского творчества для маленьких пациентов.

1 июня 2011 года, в Международный День защиты детей, на Майдане Незалежности в Киеве в 11:00 будут торжественно объявлены победители Второго всеукраинского конкурса детского рисунка среди детей с сахарным диабетом.

Авторов 12-ти лучших работ будут ожидать награды от санофи-авентис Украина.

На протяжении апреля 2011 года проходил Второй всеукраинский конкурс рисунка среди детей с сахарным диабетом. С 8 по 28 апреля во время визита к врачу-эндокринологу дети, болеющие сахарным диабетом, вместе со своими родителями имели возможность узнать детальную информацию об условиях участия в конкурсе и заполнить соответствующую анкету. Во время следующего визита маленькие пациенты передавали врачу один или несколько рисунков на темы «Моя семья», «Мои друзья», «Мое будущее», «Мой край», «Мой любимый герой», «Домашние любимцы.

В этом году участие в конкурсе приняли более 600 детских рисунков, которые оценивало жюри в составе:

Поля Жана ШОЕРА – генерального директора санофи-авентис в Украине и Беларуси,

Наталии ЗЕЛИНСКОЙ – главного детского эндокринолога МОЗ Украины и президента Ассоциации детских эндокринологов Украины,

Павла ШИЛЬКО (DJ Паша) – радио- и телеведущего, шоумена, президента Gala Media Group,

Марии БУРМАКИ – певицы, народной артистки Украины.

В рамках мероприятия в 11:15 состоится пресс-брифинг, а также выставка работ участников и победителей конкурса.

Приглашаем Вас разделить с детьми радость творчества и победы, и принять участие в создании витража с изображением символа Второго всеукраинского конкурса рисунка.

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Тел. (063) 282-44-10

E-mail: yulia.chernomorets@gmail.com

Контактное лицо – Юлия ЧЕРНОМОРЕЦ