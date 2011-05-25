Суд проверит, сколько на самом деле стоит силуминовый Сталин

Жовтневый районный суд Запорожья, рассматривающий уголовное дело о повреждении памятника Сталину в Запорожье членами ВО «Тризуб», проверит обоснованность материальных претензий Коммунистической партии Украины к подсудимым.

Как сообщили УНИАН в суде, соответствующее постановление вынесено 24 мая на очередном судебном заседании по делу.

«Суд вынес постановление об изъятии в Запорожском обкоме КПУ оригиналов бухгалтерских документов, подтверждающих заявленный представителями Компартии материальный ущерб в 374 тыс. грн.», - проинформировали в суде.

В проведении полной бухгалтерской ревизии Запорожского обкома КПУ, на которой настаивали адвокаты подсудимых, считающие необходимым установить механизм сбора и расходования пожертвований на создание в Запорожье силуминового Сталина, суд отказал.

Как сообщал УНИАН, памятник Сталину (де-юре – малая архитектурная форма) был установлен 5 мая 2010 года в центре Запорожья - на территории Запорожского обкома Компартии Украины. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили скульптуру, отрезав ей голову. Впоследствии ответственность за совершение данного деяния взяло на себя ВО «Тризуб».

В ночь на 1 января 2011 г. на территории запорожского обкома КПУ произошел взрыв, полностью разрушивший памятник Сталину и повредивший само здание обкома, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, пока остающееся не раскрытым. А по обвинению в спиле головы силуминовому Сталину правоохранители задержали 9 членов ВО «Тризуб», большинство из которых находилось под стражей с начала января до 13 апреля 2011 г.