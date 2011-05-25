Тимошенко: Недостаточно лишь поменять власть

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что для улучшения функционирования демократических институтов в Украине нужно полностью изменить систему жизни.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала во вторник вечером в эфире «5 канала», сообщает ее персональный сайт.

"Недостаточно лишь поменять власть. Нам нужно сегодня для себя сделать вывод, что в стране нужно полностью поменять систему нашей жизни, правила и порядки. Нам нужно пересмотреть все – от Конституции до законов, которые должны каждому человеку давать право быть защищенным", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, речь идет о проведении настоящей судебной реформы, обеспечении на законодательном уровне полного общественного контроля над деятельностью Президента, народных депутатов и всех государственных служащих.

"Но не тогда, когда они уйдут в оппозицию, а тогда, когда они на месте при власти. И нужно дать людям право те на правосудные суды, которыми будут суд присяжных, судьи, которые будут избраны людьми, дать людям право обращаться и инициировать возбуждение уголовного дела против каждого должностного лица и чиновника вплоть до Президента, если они нарушают закон", - объяснила она.

"Если мы не поломаем эту систему, не имеет значения, какая власть придет, – будет все оставаться, как всегда. Мы уже разработали такие изменения к Конституции и к ключевым законам Украины, которые можно будет принять только, когда отстранить эту криминальную команду от власти. Их нужно будет принять и сделать другую страну. Не за политиков и за партии нужно рвать душу, а за новую систему обустройства нашей страны", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.