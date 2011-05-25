Луценко пока не может есть - пьет только воду

Газета "Сегодня" выяснила, в каком состоянии находится Юрий Луценко. Ночь на вторник экс-глава МВД провел в СИЗО на Лукьяновке, куда его перевели из больницы скорой помощи после медосмотра. «Сначала мы думали, что он в камере, — рассказывает пресс-секретарь «Народной Самообороны» Лариса Сарган. — Но сегодня у него побывала на свидании супруга Ирина и выяснила, что Юрий Витальевич в медчасти. Вчера ночью он попытался встать с кровати и потерял сознание... Врачи говорят, что выход из длительной голодовки должен проходить в медусловиях. Иначе, у Юрия Витальевича может отказать поджелудочная железа. Но давление ему не измеряли, анализы не делали. Стоит ли говорить о капельницах, которые ему рекомендовали во время лечения в БСП! В медчасти СИЗО говорят, что у них попросту нет необходимых препаратов! (источник в СИЗО сообщил, что вся необходимая помощь Луценко предоставляется.) Есть проблемы и с питанием. Юрий Витальевич должен есть разведенную водой овсяную кашу. Но у него пока не получается. Поэтому он только пьет воду». Помощник главы Госпенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко отметил, что «экс-министр получает в СИЗО предусмотренное для всех задержанных питание. Но ест, в основном, продукты, которые ему передает супруга».