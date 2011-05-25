Герман считает хорошим сигналом, что Тимошенко не боится власти

Никаких планов Генпрокуратуры по заключению под стражу экс-премьера Юлии Тимошенко не было

Об этом заявила советник президента Анна Герман в эфире 5 канала.

"Это технология Юлии Владимировны никогда не говорить правду до конца. Она говорит часть правды, а остальное додумает, так как ей выгодно", - отметила она.

"Решение суда было такое, что следователь имеет право принять окончательное решение, и если Тимошенко не появится, нарушит предписания, он имел право принять решение о взятии ее под стражу", - уточнила Герман.

"С самого начала, никаких планов Генпрокуратуры на задержание и взятие ее под стражу не было", - заявила советник президента.

Кроме того, Герман считает правильным, что бывший премьер не боится власти.

"Это был бы плохой сигнал, если бы я сегодня услышала, что Тимошенко боится власти", - добавила она.

Украинская правда