Янукович сегодня проверит, как готовят пограничников

В среду, 25 мая, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку в Черкасскую область.

Накануне Дня пограничника глава государства посетит Учебный центр Государственной пограничной службы Украины, что в с. Оршанец в Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, глава государства ознакомится с системой подготовки пограничников-контрактников (с 2008 года ведомство полностью перешло на комплектование военнослужащими по контракту).

Накануне депутат Черкасского горсовета Максим БУЛАТЕЦКИЙ (фракция «Батькивщина») заявил, что совместно со своими единомышленниками будет пикетировать приезд Президента Украины в Оршанец.