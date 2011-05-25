Тимошенко: спасибо лидерам тих стран, которые позвонили Януковичу

Экс-премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что именно иностранные послы требовали встречи с Генпрокурором Виктором ПШОНКОЙ, когда из СМИ получили информацию о ее задержании.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире 5-го канала.

"Когда эта информация попала в СМИ, то включились в первую очередь послы. И они уже с 11 часов утра требовали встречи с Генеральным прокурором", - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, по ее мнению, именно во время этой встречи состоялся разговор, который привел к тому, что "ПШОНКА пересмотрел свое решение после консультации с Президентом".

"Это было безусловно решение ЯНУКОВИЧА. И я хочу поблагодарить послов европейских стран, хочу поблагодарить послов Большой Семерки, а также лидеров тех государств, которые позвонили ЯНУКОВИЧУ, защищая мое право находиться и работать в оппозиции", - добавила она.