Президент Европарламента заявляет о политической природе дела Тимошенко

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК заявляет о политической природе кримінального дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой Европарламента.

«Я обеспокоен новостями о решении суда о задержании бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Контекст и условия этого решения поднимают дальнейшую обеспокоенность о политической природе этого дела», - заявил Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, по информации Генеральной прокуратуры, 23 мая Печерским районным судом города Киева было вынесено постановление о задержании и доставке лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО в суд для решения вопроса о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. В ГПУ отмечают, что решение основывается на том, что обвиняемая на протяжении длительного времени уклоняется от досудебного следствия и препятствует выполнению с ней следственных действий.

Однако, отмечается в сообщении ГПУ, учитывая, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО вместе с защитником Сергеем ВЛАСЕНКО появилась на допрос в Главное следственное управление ГПУ, вопрос о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу следователем пока еще не решен. Позже первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заверил, что на сегодняшний день причин и необходимости в аресте экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО нет.

Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО находится под подпиской о невыезде.