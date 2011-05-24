Кузьмин напомнил: способ заставить Тимошенко быстро читать у ГПУ есть

В Генеральной прокуратуре Украины надеются, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО быстро ознакомится с материалами своего уголовного дела о незаконности подписания газовых контрактов с Россией, и дело будет передано в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН.

«Дело за тем, насколько быстро ТИМОШЕНКО со своим адвокатом закончат ознакомление, настолько быстро дело будет направлено в суд», - сказал он.

Р.КУЗЬМИН заметил, что, в соответствии с действующим законодательством, следователь через суд может ограничить сроки ознакомления обвиняемого с материалами дела, если будет понятно, что это лицо преднамеренно медленно знакомится с ними и затягивает передачу дела в суд.