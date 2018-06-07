Сеятели конфликтов и провокаций в Украине

“Желателен самый большой возможный градус изоляции Украины в политической и дипломатической сферах, ограничение ее политического влияния и возможности для получения помощи, размещение ее скомпрометированных фигур под огонь международной критики,.. создавая изображение сторонника жесткой руки, националистического и коммунистического неорежима”. (Цитата Сергея Караганова из книги Романа Солчанюка "Украина и Россия: Постсоветский Переход", Rowman & Издатели Littlefield, Соединенные Штаты, Оксфорд, 2001, стр.69)

КОМУ АДРЕСОВАНА АНТИУКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА РФ?

Сегодня мне попало под руки интервью одного банковского (от слова Банковая) политтехнолога. Одного из тех, кому сегодня приписывают сценарии раскола Украины и работу одновременно на двух президентов - Российской Федерации и Украины. Он в интервью убеждал, что нет никаких технологий раскола, продуцируемых Москвой, есть неспокойная Украина и есть тут отморозки-нацисты и все такое.

Наша страна Украина в смысле провокаций настолько неискушена, что готова верить всему, что говорят и показывают с телевизора. Мы же придерживаемся мнения, что относительно Украины существуют планы раскола. И сейчас ежедневно перепахивается украинское поле, в котором насаждаются конфликты. То, что работа по взращиванию ненависти стала как никогда активной и оказывается плодотворной, мы готовы доказать.

Вынесенную в эпиграф цитату Сергея Караганова одному из автора этих строк прислала приятельница, докторант Кембриджского университета. Она публикует свои работы в самых разных научных академических изданиях и просто хотела этой цитатой продемонстрировать правоту прежних выкладок УНИАНо том, что раскол Украины поддерживается и внутри и за ее пределами. Сергей Караганов, в свое время - член Совета Безопасности России, говорил о необходимости международной изоляции Украины и создание ей националистического имиджа даже в те времена, когда между нашими странами еще и медовый месяц не закончился. А теперь мы хотели бы навести названия книг, издаваемых последние годы в Российской Федерации или в Украине на деньги российских авторов: «Украинская химера. Отрекаясь от русского имени», «Независимая Украина. Крах проекта», «Поле боя – Украина. Сломанный тризубец», «Война 2010. Украинский фронт», «Россия – Украина. Когда заговорят пушки», «Украина: противостояние регионов», «Американское сало». Эти книги чья-то любезная рука разместила для бесплатного скачивания в Интернете. Наберите аннотацию к этим книгам в Интернете (мы читали не все из них) и вы увидите совершенно четкие месиджи: Украина распадается на регионы (все начинается с Крыма), Америка – агрессор, России нужно восстановить утерянные земли.

Там предлагаются разные сценарии и описываются разные воображаемые результаты этих сценариев. Украины без Крыма. Украины без Галычины ( в крайнем случае, если не смогут ее перемолоть). Украина с неспокойным Юго-Восточным поясом, где, наверное, можно будет поставить любое правительство. Скажите, на чьи деньги издается подобная литература? Это ведь не Агата Кристи, не Борис Акунин. Это не коммерческие издания. Угадайте с трех раз: кто финансирует издание подобной макулатуры?

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ «ИНТЕГРАЦИИ» УКРАИНЫ С РФ: ВЗРАЩИВАНИЕ НЕНАВИСТИ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ

Так сложилось, что две части Украины по-разному видят историю, по-разному смотрят на многие вещи. Но задача власти, как минимум, примирять эти регионы. К началу 2010 года тема украинского раскола уже призабыта. Она исчезла из СМИ. Ее заслонили обычные социальные проблемы. Но пришла новая власть, а с ней новая команда советничков. И нам ежедневно стали напоминать, что в Украине проблемы с единством. Первой крупной «победой» авторов разделительной работы стали события 9 мая.

УНИАН дважды писал о технологии провокации 9 мая во Львове. Мы поэтапно расписали, как готовилась и реализовывалась провокация.

Мы пришли к выводу, что внутриукраинской целью политтехнологов президента было найти фишку, которая бы реанимировала тему раскола между регионами Украины. На чем можно взрастить ненависть Запада и Востока Украины, Запада и Юга Украины? Неонацизм. Вот оно. Все события, сюжеты и пресс-конференции после 9 мая работали на то, чтобы показать неуважение Галычины к вечным ценностям Победы и рост там неонацистскх настроений. Намерение власти понятно: ненавидя друг друга за разные взгляды на историческое прошлое, разные регионы Украины не будут совместно ненавидеть власть. Долгосрочная эффективность такого сценария сомнительна, но кто-то убедил Банковую, что это правильно. И Президент, по нашим данным, сумевший разумно обломать «специалистов», которые когда-то устраивали «терроризм» в Макеевке, в этот раз принял сценарий. Но мы упомянули, что провокации во Львове имели еще одну долгосрочную цель. Если не получится взять под контроль всю Украину, попробовать сделать это без Галычины. Формировать образ галичанина следующим в галерее светлых образов после грузина, прибалта. Продолжать эту работу вплоть до вызревания на этой территории сепаратизма. Во всяком случае, тот же самый телеканал «Интер», который плодотворно имитирует российское телевидение, перед событиями 9 мая прозорливо «предвидел» провокации, точнее растил их в головах телезрителей, а после событий 9 мая на том же ток-шоу задавался вопросом: «Станут ли львовские события началом противостояния в украинском обществе?» Нам в ответ хотелось спросить: станет ли честный журналист задавать подобный вопрос, если ему не платит официальная Россия? Ведь такая постановка – это усугубление и консервация (ни в коем случае не раскола), а конфликта, причем рукотворного конфликта. Педалирование темы противостояния украинских регионов на почве неонацистских настроений приписывают даже ранее авторитетному Шустеру.

А вот как звучит анонс мероприятия украинского бюро российского информагентства, проводимого в Киеве: «Львов 2011. Гражданская война в Украине: итоги и угрозы». Где гражданская война? Откуда?

Совсем неожиданно всплыла тема федерализации Украины.

Но под ней уже подписался не член Партии регионов Тихонов. А старый добрый украинский коммунист Петр Симоненко. Именно он озвучилнеобходимость федерализации Украины.

Любопытно, что компартия, продолжающая нести в массы свои высокоплачиваемые истины, недавно в парламенте Украины стоя приветствовала члена российской Госдумы Константина Затулина. Прям, как работодателя. Затулин пожурил Януковича, что тот не подписал закон про использование красного флага, и на следующий день Янукович подписал... А журналисты снова сидели и гадали: что это? Полнейший примитивизм первого лица государства или его полнейшая зависимость от РФ? Ведь иметь закон, обязыващий Галычину вывешивать красный флаг на 9 мая, это создавать все новые и новые конфликты к каждому следующему Дню Победы. Вот такой вот скрытый конфликт…

У политтехнологов России (отдельные из них получают зарплату сразу из двух - украинского и российского карманов) за душой есть много всяческих способов взращивать в Украине ненависть, есть разные сценарии и механизмы ее обострять и поддерживать.

КТО ПРОДУЦИРУЕТ КОНФЛИКТЫ?

В журналистской среде сложился определенный стереотип, что в украинском правительстве есть министры, назначенные по настоянию Кремля.

Так это или нет, достоверно никто не знает. Но именно эти персоны стают продуцентами конфликтов в нашем обществе.

Первым чиновником в этом ряду называют главу СБУ Валерия Хорошковского.

После его назначения ведомство начало «работу» с международными фондами (задержание руководителя фонда Аденауэра Нико Ланге накануне визита Януковича в Германию, проверки Фонда «Відродження», прессование историков, занимающимися тематикой национально-освободительного движения). Бесспорно, что эти факты не только возмущали национально-ориентированную часть общества, журналистов, историков, но и имели долгосрочную перспективу ревизии Украиной западного курса и компрометацию в глазах европейского сообщества.

И при этом СБУ отпускает на родину российских шпионов, задержанных при Наливайченкои ликвидирует в структуре ведомства департамент контрразведки по России). При этом пророссийские партии Крыма с весьма слабой аргументацией и с еще более слабым представительством на полуострове вдруг оказываются способными на всеукраинский вояж и «победительный перформенс» во Львове.

Вершиной СБУшного затейничества можно считать высылку из Украины чешских дипломатов. Есть основания считать, что это стало ответом главы СБУ за предоставление министру правительства Тимошенко Богдану Данилишину политического убежища.

К таковым же относят министра внутренних дел Анатолия Могилева и министра образования Дмитрия Табачника. Первый, как говорят, должен обеспечивать безукоризненное проведение акций типа «Георгиевская ленточка». Второму вроде как делегирована роль создания общей (российской) неконфликтной версии исторической науки.

НЕСИЗИФОВ ТРУД ЕЖЕДНЕВНЫХ АНТИУКРАИНСКИХ ПРОВОКАЦИЙ

Человеку с нормально развитыми патриотическими чувствами наблюдать ежедневное взращивание конфликтов в нашей в общем-то спокойной стране непросто. Можно сбрасывать в спам рассылки антиукраинских сайтов. Но в головах остается их содержание. Сволочные заметки, каждая из которых гвоздь, с помощью которых распинают страну Украину. Вот, например, русские в Украине оповещают, что в Киеве снесли храм-палатку Александра Невского Московского патриархата возле парламента. Ставят видеоролик с этим сносом. При этом не упоминаются, что в Киеве есть два храма Александра Невского (один из них в центре) и оба - Московского патриархата.

Или вот, например, русских Украины озаботила тема пробуждения подкарпатских русин. «Русские Украины» решили, что есть такой этнос и его надо поддержать. Давно отыгранную тему, которой Закарпатье легко и быстро переболело в период национального возрождения, признав, что они украинцы, теперь, через двадцать лет, взяли на вооружение русские. Только не русские в Украине. А негодники из РФ, которые пытаются засеять украинское поле новыми конфликтами.

Из этой же серии попытки взращивания в Крыму группы пророссийских татар, а также «завоз» экстремистских организаций, которые бы дали Москве возможность говорить о росте исламистских настроений на полуострове.

Сайты, предназначенные для русских, плодят совершенно неуклюжие антиукраинские информповоды. И тревожно, что каждый из них может стать большой общеукраинской провокацией, если так решат в Кремле. На противодействие Банковой, МВД, «Интера» надеятся не приходится...

К слову, говорят, что среди вопросов, предусмотренных грядущей переписью населения Украины, кроме прочих будет вопрос "К какой национальности вы себя относите и на каком языке вы разговариваете в семье?" Последним вопросом якобы попытаются увеличить круг русскоговорящих людей, чтобы иметь более солидные аргументы для защиты русского языка в Украине. Как бы, да, пусть этнических русских мало, но людей, разговаривающих на русском языке уже вот как много. (Нас действительно много, но выучить государственный язык русским Украины, не больным российским шизо-шовинизмом, нетрудно).

Любопытно, что среди политических и общественных фигур, выбранных официальной Россией в качестве миссионера Русского мира, нет ни одного по-настоящему авторитетного ученого, политика или общественного деятеля. Ни одного.

Валерий Дымов, Маша Мищенко