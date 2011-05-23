Конференция «Построение эффективной системы взыскания задолженности в ЖКХ»

25 мая в Киеве пройдет Всеукраинская конференция «Построение эффективной системы взыскания просроченной задолженности в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины».

Актуальность проблемы эффективного возврата задолженности в коммунальном секторе Украины сегодня достигла своего апогея и является одной из ключевых при построении работы коммунальных хозяйств. От тактик и методик ее разрешения полностью зависит возможность реализации реформ и внедрение новых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве, ведь наличие огромной задолженности тормозит развитие всей отрасли в целом. Поделиться собственными идеями и наработками, а так же обсудить возможности выхода из сложившейся ситуации в кругу профессионалов 25 мая 2011 года приглашает компания «Агентство комплексной защиты бизнеса «Дельта М» в рамках Всеукраинской конференции «Построение эффективной системы взыскания просроченной задолженности в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины».

В ходе конференции участники смогут ознакомиться с предложенными стратегиями возврата просроченной задолженности, как на досудебном этапе, так и в порядке судебного производства, получить информацию о порядке и базовых принципах построения собственных служб возврата задолженности, ознакомиться с основными преимуществами использования в работе банковских технологий и современных программных комплексов.

Программа конференции:

9.30 – 10.00 – регистрация участников

10.00 – 11.00 – «Долги в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины и их место в процессе реформирования отрасли»

11.00 – 12.00 – «Эффективные стратегии и тактики взыскания долгов в досудебном порядке»

12.00 – 12.30 – кофе–брейк

12.30 – 13.15 – «Технические и организационные особенности построения собственных инструментов взыскания (колл-центры, принт-центры)»

13.15 – 14.30 – «Использование платежных банковских технологий как инструментов повышения платежной дисциплины»

14.30 – 15.30 – обед

15.30 – 16.00 – «Особенности взыскания задолженности посредством юридических процедур (судебное и исполнительное производство)»

16.00 – 16.45 – «Специализированное программное обеспечение для автоматизации процессов взыскания задолженности»

16.45 – 17.15 – «Биллинговые системы в процессе взыскания задолженности».

Среди участников конференции - ответственные работники Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, руководители предприятий электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

У всех делегатов будет возможность поделиться своим видением решения проблемы возврата просроченной задолженности в сфере ЖКХ, а докладчики обязательно расскажут о собственных результатах применения технологий возврата, поделятся конкретными инструментами и наработанным опытом. Основной задачей конференции является обмен практическими и реальными знаниями, советами, рекомендациями, а не теоретическими изъяснениями.

Мероприятие будет проходить в конференц-зале гостиницы «Братислава» (ул. А. Малышко, 1).

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия в конференции можно

на сайте www.delta-m.com.ua

и по телефонам: (044) 222-86-92, (044) 362-38-91.