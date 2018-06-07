Вехи недели. Янукович не удивил, но разочаровал

Заговорили о грядущей отставке Азарова… Богословская норовила устроить бабскую потасовку с Тимошенко… Мартынюк проявил мужество в отношении перебежчика…

Оппозиция и протесты

Организованный 19 мая под патронатом Натальи Королевской марш протеста предпринимателей увенчался митингом, собравшим несколько тысяч человек под стенами Верховной Рады.

В отличие от участников недавнего «Дня гнева», члены общественной инициативы «Вперед» протестовали в весьма комфортных условиях – с музыкальным сопровождением и без беспокоящего «Беркута». Следующим этапом их активности станет расширение влияния: правительство еще до митинга у парламентских стен согласилось переписать ряд положений Налогового кодекса, облегчив участь представителей малого и среднего бизнеса.

«Батькивщина» тем временем провела очередной этап своего съезда. Его делегаты заочно переизбрали на пост лидера приболевшую и отсутствовавшую Юлию Тимошенко. Ее соратники выразили обеспокоенность возможностью ее ареста и поручили работающим в парламенте однопартийцам не допустить внесения изменений в ныне действующий избирательный закон.

Опасения относительно лишения Тимошенко свободы выглядят небезосновательными. Самый видный и послушный из прокурорских работников Ренат Кузьмин не исключил такой возможности. Во время заседания временной парламентской комиссии, расследующей обстоятельства подписания газовых контрактов с Россией, Кузьмин обнародовал показания бывшего главы НАК «Нефтегаз Украины» Дубины, утверждающего, что он якобы подписал газовые соглашения под прямым давлением тогдашнего премьер-министра.

Правда, про дело Кучмы Кузьмин почему-то резко замолчал. Молчание – «золото»?..

Откровения Дубины нашли продолжение в клоунаде от г-жи Богословской на ТВ. Вдохновленная обретенной документальной базой и очевидной поддержкой председатель парламентской комиссии устроила в эфире «Шустер Live» показательное выступление.

Почувствовавшая себя судьей, прокурором и богиней возмездия Немезидой в одном лице Богословская давно известна «особым отношением» к Тимошенко, но на этот раз ей удалось превзойти себя. Нет, не в убедительности, поскольку дотянуться до рейтинга Тимошенко Богословской не удается. Выглядело довольно глупо: даже противники Тимошенко посочувствовали ей. Экс-премьер примчалась в студию защищать свое доброе имя. Богословская явно норовила устроить бабскую потасовку, но это ей не удалось.

Бабская потасовка

Впрочем, одну потасовку, тоже почти «бабскую», телезрителям увидеть удалось. Первый вице-спикер Адам Мартынюк «смело», без особых усилий нейтрализовал попытки внефракционного депутата Олега Ляшко внести конструктивные замечания в повестку дня. Попробовал бы он на какого-нибудь «регионала» поднять руку… Но такое отважному неокоммунисту, видимо, и в голову бы не пришло… В результаты перебежчик оказался поверженным, а разгоряченный победитель вернулся к ведению парламентского заседания.

Навыки рукопашного боя могут пригодиться Мартынюку во время заявленной первым секретарем КПУ Петром Симоненко июньской акции во Львове. Украинские коммунисты вместе с российскими партайгеноссе собираются отмечать там семидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны. Г-н Симоненко с фирменной ухмылочкой обещает задать жару «бандёровцам», словно не понимая, что жертвами провокации призваны стать ветераны.

Президент не удивил, но разочаровал

Подлил масла в огонь и Виктор Янукович, подписавший после драматической паузы закон об использовании красных флагов. Этим он никого в принципе не удивил, разве что развеял фантазии мечтателей, приписывающих нынешнему президенту желание оторваться от ярлыка «пророссийская марионетка».

Кроме того, вокруг Янукович явно обострилась борьба различных групп влияния. Заговорили о грядущей отставке Азарова, зашатались кресла некоторых министров. Увольнением министра здравоохранения Емца дело не ограничится, поскольку социально-экономическая ситуация и падший рейтинг требуют новых кадровых жертв. Янукович уже «подвесил топор» над головой последнего азаровского протеже в Кабмине – министра финансов Федора Ярошенко. Правда трогать известную четверку – Хорошковского, Могилева, Табачника, Ежеля он вряд ли рискнет.

Азарову же прочат завершение политической карьеры на осень…

Евгений Магда, Владимир Ильченко