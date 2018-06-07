Вехи недели. Янукович не удивил, но разочаровал

Вехи недели. Янукович не удивил, но разочаровал

12:49, 23 мая 2011
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Заговорили о грядущей отставке Азарова… Богословская норовила устроить бабскую потасовку с Тимошенко… Мартынюк проявил мужество в отношении перебежчика…

Заговорили о грядущей отставке Азарова… Богословская норовила устроить бабскую потасовку с Тимошенко… Мартынюк проявил мужество в отношении перебежчика…

Оппозиция и протесты

Участница Весеннего марша протеста в рамках акции протеста «Вперед!» возле здания ВР. Киев, 19 маяОрганизованный 19 мая под патронатом Натальи Королевской марш протеста предпринимателей увенчался митингом, собравшим несколько тысяч человек под стенами Верховной Рады.

В отличие от участников недавнего «Дня гнева», члены общественной инициативы «Вперед» протестовали в весьма комфортных условиях – с музыкальным сопровождением и без беспокоящего «Беркута». Следующим этапом их активности станет расширение влияния: правительство еще до митинга у парламентских стен согласилось переписать ряд положений Налогового кодекса, облегчив участь представителей малого и среднего бизнеса.

«Батькивщина» тем временем провела очередной этап своего съезда. Его делегаты заочно переизбрали на пост лидера приболевшую и отсутствовавшую Юлию Тимошенко. Ее соратники выразили обеспокоенность возможностью ее ареста и поручили работающим в парламенте однопартийцам не допустить внесения изменений в ныне действующий избирательный закон.

Тимошенко, ВласенкоОпасения относительно лишения Тимошенко свободы выглядят небезосновательными. Самый видный и послушный из прокурорских работников Ренат Кузьмин не исключил такой возможности. Во время заседания временной парламентской комиссии, расследующей обстоятельства подписания газовых контрактов с Россией, Кузьмин обнародовал показания бывшего главы НАК «Нефтегаз Украины» Дубины, утверждающего, что он якобы подписал газовые соглашения под прямым давлением тогдашнего премьер-министра.

Правда, про дело Кучмы Кузьмин почему-то резко замолчал. Молчание – «золото»?..

Откровения Дубины нашли продолжение в клоунаде от г-жи Богословской на ТВ. Вдохновленная обретенной документальной базой и очевидной поддержкой председатель парламентской комиссии устроила в эфире «Шустер Live» показательное выступление.

Почувствовавшая себя судьей, прокурором и богиней возмездия Немезидой в одном лице Богословская давно известна «особым отношением» к Тимошенко, но на этот раз ей удалось превзойти себя. Нет, не в убедительности, поскольку дотянуться до рейтинга Тимошенко Богословской не удается. Выглядело довольно глупо: даже противники Тимошенко посочувствовали ей. Экс-премьер примчалась в студию защищать свое доброе имя. Богословская явно норовила устроить бабскую потасовку, но это ей не удалось.

Бабская потасовка

Олег Ляшко и Адам Мартынюк во время заседания Верховной Рады. Киев, 18 маяВпрочем, одну потасовку, тоже почти «бабскую», телезрителям увидеть удалось. Первый вице-спикер Адам Мартынюк «смело», без особых усилий нейтрализовал попытки внефракционного депутата Олега Ляшко внести конструктивные замечания в повестку дня. Попробовал бы он на какого-нибудь «регионала» поднять руку… Но такое отважному неокоммунисту, видимо, и в голову бы не пришло… В результаты перебежчик оказался поверженным, а разгоряченный победитель вернулся к ведению парламентского заседания.

Навыки рукопашного боя могут пригодиться Мартынюку во время заявленной первым секретарем КПУ Петром Симоненко июньской акции во Львове. Украинские коммунисты вместе с российскими партайгеноссе собираются отмечать там семидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны. Г-н Симоненко с фирменной ухмылочкой обещает задать жару «бандёровцам», словно не понимая, что жертвами провокации призваны стать ветераны.

Президент не удивил, но разочаровал

Виктор Янукович во время заседания регионального Комитета по экономическим реформамПодлил масла в огонь и Виктор Янукович, подписавший после драматической паузы закон об использовании красных флагов. Этим он никого в принципе не удивил, разве что развеял фантазии мечтателей, приписывающих нынешнему президенту желание оторваться от ярлыка «пророссийская марионетка».

Кроме того, вокруг Янукович явно обострилась борьба различных групп влияния. Заговорили о грядущей отставке Азарова, зашатались кресла некоторых министров. Увольнением министра здравоохранения Емца дело не ограничится, поскольку социально-экономическая ситуация и падший рейтинг требуют новых кадровых жертв. Янукович уже «подвесил топор» над головой последнего азаровского протеже в Кабмине – министра финансов Федора Ярошенко. Правда трогать известную четверку – Хорошковского, Могилева, Табачника, Ежеля он вряд ли рискнет.

Азарову же прочат завершение политической карьеры на осень…

Евгений Магда, Владимир Ильченко

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