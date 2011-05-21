Прокуратура объяснила, зачем обыскивала офис Пилипишина

Следственный отдел прокуратуры города Киева продолжает расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего председателя Шевченковской районной госадминистрации Виктора ПИЛИПИШИНА по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в рамках расследования следователями совместно с работниками УБОП ГУ МВД Украины в Киеве проведен обыск в помещениях, расположенных по адресу ул. Академика Туполева, 12.

«По указанному адресу зарегистрированы и фактически находятся предприятия, в которых основателями являются лица, в интересах которых незаконно отчуждались объекты недвижимости в Шевченковском районе Киева», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что во время обыска изъяты документы и вещи, «которые имеют значение для установления объективной истины в расследованном уголовном деле».

Во время проведения обыска общественный порядок нарушен не был, отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, В.ПИЛИПИШИН подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины – превышения власти или служебных полномочий.

Ему инкриминируется превышение служебных полномочий при передаче в частную собственность одному из обществ помещений на проспекте Победы в столице общей площадью свыше 3220 кв. м, чем нанесен ущерб городу на сумму свыше 15 млн. грн.

Частной структуре было незаконно передано здание действующей вечерней школы № 5, где до последнего времени проводились занятия.

Голосеевский районный суд Киева вынес постановление о задержании и доставке В.ПИЛИПИШИНА в суду для избрания ему меры пресечения – взятии под стражу. Однако, по указанным решениям суда и следователя В.ПИЛИПИШИН не задерживался, поскольку находился на лечении в клинике “Медиком”, а на данное время находится в Национальном научном центре «Институт кардиологии им. академика М.Стражеско».

Учитывая состояние здоровья В.ПИЛИПИШИНА, следователь прокуратуры 25 апреля избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Политик попал в реанимацию после визита сотрудников правоохранительных органов.