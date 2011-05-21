Избрано руководство Объединения украинцев России

Внеочередной VI съезд украинцев России избрал председателем Объединения украинцев России (ОУР) Тараса ДУДКО, первым заместителем Председателя ОУР - Виктора ГИРЖОВА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, съезд состоялся сегодня в Москве. Предыдущий подобный съезд проводился в 2006 году.

В ходе нынешнего съезда был заслушан отчет о работе организации и избран Совет ОУР. Впервые в Совет вошли, кроме руководителей региональных отделений ОУР и других ее членов, также представитель от Совета украинского землячества Вадим СОЛОВЬЕВ и представитель Украинского молодежного форума России.

Кроме того, на съезде внесены и утверждены поправки к уставу Объединения, которые были рекомендованы Министерством юстиции РФ.

Также ликвидирован институт cопредседателей ОУР (до этого времени их было двое) и введена должность председателя ОУР. Также введен институт Почетных председателей организации – ими избраны Валерий СЕМЕНЕНКО и Василий БАБЕНКО, которые доныне руководили организацией.

В.БАБЕНКО в ходе своего выступления отметил, что съезд проводится с целью решения тех проблемных вопросов, на которые указал российский Минюст.

Как сообщал УНИАН, 31 января Верховный суд России приостановил осуществление по заявлению Министерства юстиции России о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).

«Верховный суд решил приостановить рассмотрение этого дела (о ликвидации ОУР – УНИАН) к рассмотрению нашего заявления, поданного в Тверской суд города Москвы, об отмене предупреждения Минюста России», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

Он объяснил, что соответствующие предупреждения Минюст России сделал ОУР за его участие в одной из телепрограмм.