Фельдман показал редкие картины, которые выставит на аукцион

В Харькове в художественной галерее «АВЭК» состоялась презентация 55 картин из частной коллекции народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, которые будут выставлены на благотворительном аукционе «Искусство милосердия» с 26 мая в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, среди картин – автолитографии и офорты Марка Шагала, Пабло Пикассо, Хоана Миро, Анри Матисса, картины Давида Бурлюка, Василия Хмелика, Николая Глущенко, Якова Шапиро, Леона Зака, Эрно Эрба, Михаила Адлена, Михаила Андриенко-Нечитайло.

На средства, вырученные от продажи лотов, международный фонд Александра Фельдмана закупит современное оборудование для Харьковского городского центра детской нейрохирургии, аналогов которого нет в Украине.

Комментируя событие, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН выразил надежду, что замысел будет реализован полностью. «Я абсолютно уверен, что эта задумка будет реализована, и достаточно дорогое оборудование появится в больнице Харькова. Самое главное, что с помощью небезразличных людей, людей с активной гражданской позицией, с помощью врачей, которые будут работать на современном оборудовании, будет спасена не одна детская жизнь» - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, изначальная стоимость лотов занижена, но в ходе торгов цена на эти картины может значительно вырасти. Стоимость картин, выставленных на аукцион, составляет более 400 тысяч долларов.

«На моей памяти, - добавил М.ДОБКИН, - никогда регион не выходил на столичный уровень для организации благотворительного аукциона. Пусть нашему примеру следуют и другие города».

Как отметили в ходе мероприятия организаторы аукциона Борис и Александр ФЕЛЬДМАНЫ, подобные благотворительные акции станут регулярными.

«Есть такая идея - сделать эту акцию ежегодной, и таким образом решать каждый раз разные проблемы. В разговоре с губернатором я узнал, что в Харькове нет гамма-ножа, который нам очень нужен. Я не знаю, как мы сможем подготовиться к следующему аукциону, но точно могу сказать, что без харьковчан, без небезразличных людей это точно невозможно бы сделать», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, для аукциона выбрали полотна тех художников, кисти которых принадлежит несколько картин в его коллекции. "Специалисты фонда сами провели ревизию коллекции и отобрали те вещи, которые дублировались, две или больше картин одного автора, одну из картин выставляли на продажу, чтобы я не терял линию", - отметил народный депутат.