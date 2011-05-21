СМИ: Кучму прослушивали системой времен КГБ

Второй президент Украины Леонид Кучма не подозревал, что его кабинеты прослушиваются.

Об этом в интервью ZN.UA заявил свидетель-обвиняемый по делу«милицейских оборотней» Юрий Нестеров (находящемуся в соседней камере с генералом АлексеемПукачем), на чьих показаниях фактически основывается дело.

«Однажды И.Гончаров (обвинялся в создании банды „милицейских оборотней“и руководстве ее деятельностью) попросил, чтобы я повозил его по городу. Мы ездили целый день. Он сказал тогда, что Л.Кучма даже не подозревает, что его кабинеты прослушиваются. Я не верил, что можно осуществить такое. Тогда И.Гончаров рассказал, что еще в бывшем СССР существовала стационарная система прослушивания. Она осталась в наследство от КГБ и до сих пор работает; что появились люди, которым это интересно. Он сказал, что многие кабинеты администрации слушают; что перед выборами нужно было что-то делать. Речь шла об общих усилиях „каневской четверки“ в поиске компромата для импичмента Л.Кучме», — сообщил Ю.Нестеров.

«В октябре 2000 года И.Гончаров с радостью рассказывал в моем присутствии своему помощнику, что „скоро Данилычу инициируют импичмент“, потому что Л.Кучма говорит в кабинете, и не знает, что его пишут. Тогда же он дал нам почитать распечатки, как он сказал, записей из кабинета. Помню точно, что ничего сверхъестественного там не было: мат, какие-то фамилии. И.Гончаров тогда сказал: конечно, этого мало для импичмента, но… Потом прозвучала фраза о том, что одна женщина из аппарата президента кого-то подстрекала, «чтобы Данилыч побольше говорил»», — рассказал Ю.Нестеров.

По его словам, И.Гончаров говорил, что эти записи никто не воспринимал серьезно. «Насколько я помню, пленки „молодого офицера“ кому только ни предлагались до сентября 2000 года — и социалистам, и руховцам, и за границу и. т.д. Несмотря на то что в них ничего не изменилось, они сразу же выросли в цене cначалом акции «Украина без Кучмы»... С этими пленками связана и смерть двух коллег Мельниченко, которых, как рассказывал Михайленко в суде, отравил его шеф И.Гончаров. Это охранники-водители кого-то из «каневской четверки». Как говорил А.Михайленко, их убили потому, что они слишком много знали о деле Г.Гонгадзе», — добавил Ю.Нестеров.