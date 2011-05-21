Луценко «впаяют» 12 лет?

Печерский райсуд Киева в понедельник, скорее всего, не выпустит экс-министра внутренних дел Юрия Луценко из-под стражи.

Об этом в своей статье для "Зеркала недели. Украина" написал депутат и коллега Луценко Владимир Арьев.

"По последним данным из Партии регионов, Янукович не намерен отдать команду - "Выпустить!", - отметил он.

"Те, кто понимают последствия, не понимают мотивов. Мол, уже отомстили за отсидку Колесникова - зачем же расшатывать ситуацию? Демонстрация силы давно превратилась в демонстрацию глупости и недальновидности. Однако слова "Да пусть сдохнет!" звучат, как только кто-то робко предложит цивилизованно выйти из сложившейся ситуации", - добавил Арьев.

В то же время источник газеты "Сегодня" в Главном следственном управлении Генпрокуратуры считает, что Луценко "свои 12 лет себе обеспечил".

"Юра думал, что с Кузьминым (первый заместитель генпрокурора) ему все сойдет с рук, и он отделается легким испугом, но переоценил себя", - сказал собеседник.

"Потом он тянул время, знакомясь с обвинением, что тоже вызвало раздражение в ГПУ, а его голодовка вообще выглядит ребячеством, маскарадом. В результате суд может впаять максимально возможное по совокупности и путем поглощения легких более тяжкими статьями наказание - до 12 лет тюрьмы", - добавил он.

"И даже если Апелляционный суд потом сократит срок - судимость все равно останется, и на ней дальнейшая карьера Луценко закатится", - отметил собеседник.

Как недавно стало известно, обвинительное заключение по делу Луценко (по неизвестным пока причинам) засекречено.

Украиснкая правда