Добкин поблагодарил Януковича за «святой флаг»

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН считает, что, подписав закон о порядке официального использования копий Флага Победы, Президент Украины подтвердил свое виденье Победы в истории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, в комментарии М.ДОБКИНА говорится: «То, что подписание этого закона состоялось после его правовой экспертизы и рекомендаций Кабинета министров и Министерства юстиции Украины, свидетельствует о желании Президента строить общественные отношения исключительно в правовом поле».

О своей поддержке высказались и представители ветеранских организаций Харькова и области, отмечают в пресс-службе.

«Все ветераны Харьковской области очень благодарны Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ за то, что он узаконил святой для всех нас Флаг Победы. Несмотря на то, что в этом году мы праздновали не юбилей, а 66 лет со дня Великой Победы, мы все чувствовали, что о нас помнят, и нам очень приятно было 9 мая видеть красный Флаг Победы на зданиях», - отметил руководитель Харьковской областной организации ветеранов Алексей КОТЛЯРЕВСКИЙ.

«От имени всего человечества, которое боролось с фашизмом, низкий поклон всем тем, кто уважает красный Флаг Победы. Под этим флагом великий советский народ добыл одну из самых выдающихся побед в истории человечества – победу над фашизмом, и все ветераны Харькова искренне благодарны Президенту, что он нашел в себе силу и мудрость сделать его официальным символом победы», - отметил председатель Харьковской городской ветеранской организации Николай КАСЬЯНЕНКО.

Председатель Харьковского областного комитета Международного украинского союза ветеранов войны, Герой Советского Союза Сергей ОСТАЩЕНКО также выразил благодарность Президенту за это решение: «Хорошо, что Президент подписал законопроект. Ветераны будут помнить, что у них есть такая защита в лице Президента. Это память для тех, кто отдал свои жизни и принес Победу, и для тех, кто сегодня пользуется плодами этой Победы, особенно для молодежи. Наш комитет посетил уже 102 школы, и мы видим, что наша молодежь - это тот растущий потенциал, который даже после того, как мы уйдем, будет обо всем помнить и всегда праздновать День Победы».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 20 мая подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет" относительно порядка официального использования копий Флага Победы". Закон был принят Верховной Радой 21 апреля.