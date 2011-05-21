Речь Попова пытались сорвать голой грудью

Сегодня во время официального открытия Дня Европы в Киеве на Крещатике возле КГГА, произошел инцидент.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления председателя КГГА Александра ПОПОВА на площадку перед трибуной, где находились министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, председатель представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА и другие официальные лица, выбежали две девушки с обнаженной грудью, вероятно, активистки движения FEMEN.

Они держали плакат «День Европы в Украине» и выкрикивали: «Прекратите этот цирк, мы хотим в Европу!».

Сразу же охранники вывели девушек, которые упирались, за пределы официальной зоны, и А.ПОПОВ продолжил свое выступление.