Колесниченко заподозрил, что оппозиция хочет украсть "миллион для Луценко"

Акция по сбору средств для экс-министра МВД Юрия Луценко, которую инициировала оппозиция, – это пиар-технология и цирковое представление. Так народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко прокомментировал заявление представителей оппозиции о том, что объявлен сбор одного миллиона гривен для освобождение под залог Юрия Луценко.

«Вопрос о мере пресечения определяется следователем и судом. Никто не говорил о том, чтобы вносить миллион. Никто еще не знает, для чего эти деньги вообще понадобятся и нужны ли они. Может быть, эти деньги хотят просто украсть», - сообщил Вадим Колесниченко.

Он также отметил, что представители предыдущей власти сами достаточно обеспечены, и могут без показательных акций внести намного больше, чем миллион, да и сам Луценко мог бы внести гораздо большую сумму. «Предыдущая власть украла намного больше миллиона, и может хоть 100 миллионов безболезненно внести, да и сам Луценко это может сделать», - акцентировал политик.

По его словам, вся эта акция оппонентов больше напоминает цирковое представление и издевательство над гражданами Украины и самим Луценко. «А если выяснится, что завтра нужно собирать 10 миллионов? Кто-то придумал цифру «миллион» для пиар-технологии или только для создания этой цирковой программы «Собери деньги для Луценко», издеваясь как над населением, так и над Луценко. Это просто спектакль, который не определен правовой процедурой», - цитирует Колесниченко пресс-служба Партии регионов.