Добкин грозится гнать руководителей метлой за мусор на улицах

Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН обещает увольнять руководителей населенных пунктов области, которые не занимаются упорядочением территорий

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление губернатор сделал во время совещания по вопросам проведения в области ежегодной всеукраинской акции по благоустройству «За чистую окружающую среду».

М.ДОБКИН отметил, что руководители всех населенных пунктов Харьковской области несут персональную ответственность за выполнение правил по упорядочению вверенных им территорий. Руководитель области отметил, что в его поле зрения уже находятся несколько руководителей, которые откровенно не выполняют обязанности, и может быть инициировано их увольнение.

«И в Покотиловке, и в Хролях будет инициирован отзыв руководителей этих населенных пунктов силами партийных организаций. Пусть ищут себе другую работу, а мы будем выбирать других, более ответственных руководителей», - сказал М.ДОБКИН.

Кроме того, на совещании прозвучало, что из-за ненадлежащей работы по благоустройству территории будет инициирована замена руководителя коммунального предприятия «Бюро имущественных отношений» в Харькове.