Луценко говорит, что не сдается, потому что у него есть «скала»

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко благодарен коллегам и всем, кто его поддерживает во время пребывания под арестом.

Об этом он написал в своем письме из больницы.

"Я очень благодарен за поддержку, она важна для меня и моей семьи. Все эти 148 дней тюрьмы и 30 дней голодовки протеста мой дух поддерживали воспоминания о Майдане, чувство человеческого достоинства и Ваши письма", - отметил Луценко.

"У народа басков есть такое выражение - tokian tokiko - способность не сдаваться, не опускать руки, когда все настроено против тебя. Буквальный перевод - "корни дерева, растущего на скале", - добавил он.

Луценко отметил, что "поставил цель довести янучарам, что не все продается и не все пугаются".

"Делать это легче, когда корни держатся за скалу таких людей как Вы", - написал он.

Вместе с тем коллеги Луценко призывают прийти в понедельник, 23 мая, под стены Печерского райсуда Киева для поддержки экс-министра.

Суд состоится в 10.30 по адресу ул. Крещатик, 42-А.

"Давайте объединимся и будем требовать освобождения Луценко из-под стражи! Сделай себе футболку с надписью "Свободу Луценко!", одень ее под суд. Наш лозунг - "Свободу Юрию Луценко!", - говорится в сообщении "Народной Самообороны".

Как известно, в понедельник суд будет решать, оставлять ли Луценко под стражей, отпускать под подписку о невыезде или на поруки депутатов.

Украинская правда