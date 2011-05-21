Власть превращает Шевченковские дни в праздник "для богатых"?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО критикует власть за намерение изменить традиционных подход к проведению Шевченковских дней и превратить их в мероприятие под условным названием «Шевченко для богатых».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил вчера в городе Глухов во время торжеств по случаю 150-летия со дня перезахоронения Тараса Шевченко в Украине .

Заместитель председателя Верховной Рады отметил, что рад большому количеству общественных акций и инициатив по чествованию Т.Шевченко. В то же время он выразил сожаление по поводу того, что «власть по-своему трактовала это событие» и раскритиковал ее планы по чествованию памяти Кобзаря, в частности 22 мая в Каневе. По словам вице-спикера, это скорее является попыткой превратить Т.Шевченко «для украинского народа» в Т.Шевченко «для богатых». Н.ТОМЕНКО отметил, что, по имеющейся у него информации, власть отказывается от уже традиционного для последних лет пешего шествия от Успенской церкви к Чернечей горе. «Демократического и свободного посещения Чернечей горы в день захоронения (22 мая) не будет», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, это будет все выглядеть таким образом, что «к Великому Кобзарю власть будет прилетать на вертолетах и будет приезжать на дорогих иномарках для того, чтоб в сопровождении охраны изолировано от людей формально сказать, что они чтут Тараса Шевченко». «Я не говорю о том, что для земляков Тараса Шевченко не сделано ничего из обещанного: не отремонтированы дороги в Каневе, не завершено, как планировалось, строительство Каневского дома культуры и пр. Но страшнее всего то, что Шевченковские дни превращают в мероприятие под условным названием «Шевченко для богатых», а не «Шевченко для украинского народа и мира», - добавил он.

В Глухове вице-спикер парламента примет участие во встрече на украинской границе межпарламентской делегации в составе народных депутатов Украины и парламентариев Российской Федерации и Казахстана, которые следуют по маршруту «Последний путь Т.Г.Шевченко». Акция приурочена к 150-летию со дня перезахоронения Великого Кобзаря в Украине.