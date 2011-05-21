Тимошенко потребует суда присяжных
09:30, 21 мая 2011Политика
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Шустер провел опрос в студии
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО потребует проведения суда присяжных во время рассмотрения в суде ее уголовного дела.
Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире "Шустер Live".
"У нас Конституция предусматривает суд присяжных, и я буду обращаться к судебной системе, чтобы судил суд присяжных", - сказала она.
Савик ШУСТЕР после этого провел в студии опрос, который показал, что большинство присутствующих зрителей не верят, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО будет честным.
"Я тоже хочу суда, потому что в суде нам есть, что показать, и именно поэтому мы пошли в Печерский суд, но то, что суды в Украине не судят, а выполняют заказ, это очевидно", - подчеркнула она.
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