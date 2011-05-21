Тимошенко потребует суда присяжных

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО потребует проведения суда присяжных во время рассмотрения в суде ее уголовного дела.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире "Шустер Live".

"У нас Конституция предусматривает суд присяжных, и я буду обращаться к судебной системе, чтобы судил суд присяжных", - сказала она.

Савик ШУСТЕР после этого провел в студии опрос, который показал, что большинство присутствующих зрителей не верят, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО будет честным.

"Я тоже хочу суда, потому что в суде нам есть, что показать, и именно поэтому мы пошли в Печерский суд, но то, что суды в Украине не судят, а выполняют заказ, это очевидно", - подчеркнула она.