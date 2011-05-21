Тимошенко: Россия давила не столько на меня, сколько на всю Украину

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО объясняет, что во время подписания газовых соглашений с Россией давление оказывалось не столько на нее, сколько на Украину.

Об этом она заявила в эфире "Шустер Live", отвечая на вопрос российского политики Бориса НЕМЦОВА, который был в студии, оказывал ли давление на Ю.ТИМОШЕНКО глава правительства России Владимир ПУТИН во время подписания газовых соглашений.

"Он оказывал давление на Украину. Все знают, что давление было безумным", - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украину очень сильно унижали, когда говорили, что она не транспортирует газ в Европу, хотя транспортировка осуществлялась. "Давление оказывалось на всю страну, на весь народ Украины", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что для ведения переговоров о заключении контрактов между "Нафтогазом Украины" и российской компанией "Газпром" о поставках природного газа в Украину не нужны были директивы правительства.

"Директивы никакого отношения к директивам Кабинета Министров не имеют. Директивы премьер-министра, которые я согласно Конституции и регламентом согласно международным Венским конвенциям, могу подписывать без голосования правительства - это полномочия премьер-министра, и я ими пользовалась в Москве на переговорах", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что сегодня стоимость российского природного газа для Украины формируется на основе харьковских соглашений, подпсанных командой Виктора ЯНУКОВИЧА.