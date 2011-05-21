"Батькивщина": мораторий пока защищает землю от дерибана

Представители киевской общины поддержали инициативу ВО «Батькивщина» о проведении всеукраинского референдума о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Батькивщина», 20 мая в столице состоялось собрание граждан, которые приняли соответствующее решение.

По данным парторганизации, участие в мероприятии приняли свыше 250 человек.

Комментируя решение общественного собрания, народный депутат Украины Юрий ОДАРЧЕНКО, который возглавляет Киевскую организацию «Батькивщины», отметил, что действующий мораторий на куплю-продажу земель сельхозназначения пока тормозит куплю украинских черноземов и защищает сельхозземли, предназначенные для товарного с/г производства и личных крестьянских хозяйств. Однако свободная продажа земель, начиная уже с 2012 года, приведет к разворовыванию украинских черноземов, уверен он.

«Земельный криминальный бизнес заботится о своих собственных интересах, поэтому община должна заботиться о своих и стать на защиту от нового-старого «дерибана», - отметил Ю.ОДАРЧЕНКО.

В «Батькивщине» информируют, что на сегодняшнем собрании принято решение о целесообразности проведения отмеченного референдума и о формулировании вопроса, вынесенного на референдум.

На собрании была создана инициативная группа, которая будет заниматься организацией референдума и сбором подписей граждан. В ближайшее время эта инициативная группа предоставит Киевскому городскому председателю пакет документов для регистрации.

Как сообщалось, в начале марта Верховная Рада Украины отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, не набрав необходимого количества голосов за Закон "О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно срока продажи земельных участков".