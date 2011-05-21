Богословская бегала по студии Шустера за Тимошенко

Член фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКА во время эфира "Шустер Live" устроила настоящее шоу, забрасывая экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО вопросами о газовых контрактах и не давая возможности ответить.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как Ю.ТИМОШЕНКО внезапно приехала в студию Савика ШУСТЕРА, ведущий пригласил ее к центральному микрофону, чтобы она объяснила свою позицию.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что подписанные ею директивы в рамках газовых переговоров, никакого отношения к директивам Кабмина не имеют. Она заметила, что подписывала свои директивы, поскольку должна была это делать согласно Конституции без голосования правительства. "В директивах записаны все итоги переговоров, которые удалось достичь во время переговоров с премьер-министром Российской Федерации", - сказала она.

В это время И.БОГОСЛОВСКАЯ, перебивая ее, засыпала Ю.ТИМОШЕНКО вопросами. "ТИМОШЕНКО, Вы подписали газовый контракт. На сколько лет была скидка?" - спросила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Лидер партии "Батькивщина" объяснила, что контракты, которые Россия подписала за последние 4 года, типовые для всех стран, потребляющих газ."У всех формула одинаковая", - добавила она. Тогда И.БОГОСЛОВСКАЯ спросила, означает ли это, что у всех стран одинаковая цена в 450 дол. за тыс. куб. Свой вопрос она повторила несколько раз, обвинив Ю.ТИМОШЕНКО в лжи.

"Инна Германовна, я Вас в прошлой программе попросила попить святой воды, а Вы что попили?" - спросила Ю.ТИМОШЕНКО И.БОГОСЛОВСКУЮ, которая в это время пыталась ее перебить и постоянно ставила один и тот же вопрос. После этого Ю.ТИМОШЕНКО все же заметила, что "каждая страна имеет типичный контракт, но каждый год каждая страна пытается договориться с "Газпромом" на выгодных условиях".

Ю.ТИМОШЕНКО продемонстрировала подписанный ею газовый контракт, где на три года с 2009-2011 год сохраняется льготная нерыночная цена на газ.

После этого И.БОГОСЛОВСКАЯ встала со своего места и подбежала к центральному микрофону, где в это время продолжала стоять Ю.ТИМОШЕНКО. "Это попытка за руку схватить вора", - объяснила свой поступок И.БОГОСЛОВСКАЯ. Чтобы не обострять ситуацию, между И.БОГОСЛОВСКОЙ и Ю.ТИМОШЕНКО возле микрофона стал С.ШУСТЕР.

Потом лидер партии "Батькивщина" отошла от микрофона и разместилась в кресле студии, но И.БОГОСЛОВСКАЯ побежала за ней. "Вы бегаете от прокуратуры и от меня", - сказала она Ю.ТИМОШЕНКО. Это вызывало смех в студии.

Журналист Виталий ПОРТНИКОВ, комментируя поведение И.БОГОСЛОВСКОЙ, обратился к главе Администрации Президента Сергею ЛЕВОЧКИНУ с просьбой сделать все, чтобы такие представители Партии регионов не представляли в СМИ эту политическую силу. Позже Ю.ТИМОШЕНКО все-таки удалось выразить свою позицию.