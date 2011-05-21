Тимошенко неожиданно приехала на эфир Шустер live

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что докажет в международных судах, что она не совершала преступления, подписывая газовые соглашения за ее премьерство.

Об этом она заявила во время эфира "Шустер live".

Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в студию С.Шустера за несколько минут до окончания эфира, несмотря на то, что ее участие в эфире не было запланировано. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что вынуждена была приехать, поскольку в эфире главной темой были газовые соглашения.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что смотрела телевизор, но когда услышала суть дискуссии, то вспомнила один роман, в котором когда героя привели на расстрел с завязанными глазами, он попросил снять повязку, чтобы "своим расстрелом управлять самому". "Так вот я решила приехать сюда, чтобы немножечко перед этой расстрельной командой управлять своим расстрелом", - сказала лидер партии "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня всем понятно, зачем власти нужные уголовные дела против нее. "На фоне их преступлений им нужно найти врага. Им нужно показать, кто сегодня виноват в том, что они делают со страной", - отметила она. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что сегодня все суды и прокуратуры принадлежат власти и будут принимать те решения, которые прописаны заранее. "Но есть еще международные суды, в которых мы обязательно докажем свою позицию", - отметила она.