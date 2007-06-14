Янукович не согласен с Ющенко в вопросе о неприкосновенности депутатов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает популистскими заявления о необходимости отмены депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил сегодня журналистам в Полтаве.

«Почему вопрос о депутатской неприкосновенности возникает накануне выборов? Кто его поднимает? Обратите внимание - это популисты, которые привыкли говорить красивые слова и после этого ничего не делать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает, что инициаторы отмены депутатской неприкосновенности уже имели возможность поставить этот вопрос в парламенте. «Нам нужно посмотреть на мировой опыт. Парламентаризм отработала уже эту модель. Давайте не играться с этим вопросом и внедрять эту практику. Когда будет избран новый парламент, пусть тогда и решают, или решают этот вопрос сейчас», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о необходимости отменить депутатскую неприкосновенность.

По его словам, этот тезис должен войти в программу каждой политической силы.

В то же день “Наша Украина” заявила об отказе от депутатской неприкосновенности и призвала остальные политические силы следовать ее примеру.

При этом “нашеукраинцы” заявили, что отказываются от депутатской неприкосновенности и в Верховной Раде VI созыва.