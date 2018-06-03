Проверка на вшивость: Азаров побывал в гостях у Лукашенко

«Николай Янович, я приветствую вас в Беларуси. Рассказывать вам о Беларуси, наверное, нет смысла – вы не хуже меня знаете эту страну, не чужую вам страну, - щебетал Лукашенко…

Премьер-министр Украины Николай Азаров 19 мая посетил Минск, где принял участие в заседании совета глав правительств государств СНГ.

В Беларуси обращает на себя внимание чистота улиц, отсутствие пробок на дорогах, ухоженные фасады домов и ощущение, что находишься в прошлом. Не зря эту страну иногда называют социалистическим заповедником. Очень много здесь признаков того времени: полупустые улицы города, неброская одежда и отсутствие людской суеты, столь характерной для Киева. В магазинах, как и на дорогах, пусто…

Программа визита украинского премьера не была перенасыщена событиями и встречами. После прилета в Минск Азаров встретился со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем. Поговорили об «улучшении двухстороннего экономического сотрудничества». В частности стороны отметили, что в торгово-экономических отношениях между Украиной и Беларусью нет проблем, которые бы омрачали двухстороннее сотрудничество или создавали конфликтные ситуации. Премьер-министр Беларуси отметил, что товарооборот между двумя странами в 2010 году значительно увеличился и его рост за четыре месяца 2011 года также свидетельствует о позитивных тенденциях.

Мясникович сказал, что странам необходимо переходить от торговли к более высоким уровням сотрудничества. В частности, белорусская сторона высказала заинтересованность в создании украинско-белорусских транснациональных компаний. Украинский премьер-министр согласился с этим предложением.

После этого украинского премьера ждал у себя в резиденции президент Александр Лукашенко.

Эту встречу особо ждали журналисты. Еще не забыты недавние заявления белорусского лидера о «вшивости» украинского руководства. Как известно, в конце апреля Лукашенко обвинил руководство Украины в том, что оно продемонстрировало несамостоятельность своей политики в отношении Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру, на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

«К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно поставить Януковичу, почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях», - сказал Лукашенко. По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью. Поэтому был очень интересен тон и степень дипломатичности при общении «оскорбителя» и «оскорбленного».

Первым в небольшой зал, оформленный в зелёных тонах и со свечами, пожаловал Азаров. Подождав около трех минут, туда вошел немного нахмуренный Лукашенко. Поприветствовал Азарова и начал говорить.

«Николай Янович, я приветствую вас в Беларуси. Рассказывать вам о Беларуси, наверное, нет смысла – вы не хуже меня знаете эту страну, не чужую вам страну. Хочу сказать вам, что Беларусь как была, так и остается, верна своим принципам, как была надежной союзницей нашей братской Украины, так и остается. У нас очень добрые чувства, теплые чувства в отношении вашего государства и я хотел бы обсудить с вами ряд конкретных вопросов. Мы готовы отстаивать совместно с Украиной, при том без всяких колебаний, вопрос, интересующий Украину и нас. Я прошу это передать президенту Януковичу, что мы всегда были и остаемся верны своим принципам во взаимоотношениях с братской Украиной» », - сказал Лукашенко.

Азаров был немногословен и еще раз повторил сказанные Мясниковичу за час до этого слова о важности сотрудничества для Украины с Беларусью по многим направлениям. После этого встреча продолжалась за закрытыми дверями.

После обмена любезностями украинский премьер отправился отдохнуть перед заседанием совета глав правительств СНГ, а Лукашенко – встречать участников саммита. Примечательна такая деталь. Во всех столицах мира одним из главных пунктов туристической программы является фотографирование у здания, где работает глава государства. Однако в Беларуси этого сделать не удалось. Как только журналисты попытались сделать снимки на фоне рабочей резиденции Лукашенко, к ним подошел немного запыхавшийся молодой человек в форме и объяснил, что этого делать нельзя, так как ведется видеонаблюдение.

Сам саммит не принес никаких сенсаций и прошел довольно буднично и скучно. Ключевые лидеры СНГ публично не выступали. Да и главную интригу заседания – вопрос о подписании соглашения о зоне свободной торговли перенесли на осень этого года. «Главы правительств определились по вопросу о договоре. Была отмечена большая работа по подготовке договора, была принята к сведению информация о работе над договором о зоне свободной торговли. В то же время констатировали, что ряд вопросов согласован не до конца, что служит сегодня препятствием для подписания договора всеми участниками», - заявил, во время заседания совета глав правительств СНГ глава организации Сергей Лебедев.

Он отметил, что принято решение рассмотреть несогласованные вопросы и внести согласованный проект договора о зоне свободной торговли на очередное заседание совета глав правительств СНГ, которое пройдет в октябре 2011 года.

Остается надеется, что этот мелкий конфликт между двумя странами можно считать исчерпанным и в дальнейшем отношения между Украиной и Беларусью выйдут, как было заявлено, на «более высокие уровни сотрудничества».

Антон Бузун, Минск - Киев