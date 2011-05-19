Венецианская комиссия предлагает оценить проект закона о выборах

Венецианская комиссия готова предоставить экспертную оценку проекту закона о выборах народных депутатов, который разрабатывается Рабочей группой при Президенте Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил руководитель Офиса Совета Европы в Украине Владимир РИСТОВСКИ в ходе обсуждения проекта Закона "О выборах народных депутатов Украины", которое состоялось 19 мая в Минюсте Украины с участием общественных организаций.

Пресс-служба отмечает, что к участию в совещании были приглашены объединения граждан, принимающих участие в наблюдениях за избирательными кампаниями, а также международные общественные организации.

В.РИСТОВСКИ проинформировал представителей гражданского сектора о том, что Венецианская комиссия готова предоставить экспертную оценку законопроекту. Кроме того, специалисты как Венецианской комиссии, так и Офиса Совета Европы в Украине готовы принять участие в работе над доработкой законопроекта.

Также, в ходе совещания министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ проинформировал представителей общественных организаций о том, что работа над законопроектом о выборах народных депутатов находится на завершающем этапе.

По словам министра юстиции, после оперативной доработки технического проекта с учетом предложений, предоставленных Рабочей группой при Президенте Украины, ЦИК, представителей политических партий и общественных организаций, законопроект будет передан на экспертизу в международные экспертные организации – Венецианскую комиссию и Международный фонд избирательных систем (IFES). Одновременно законопроект будет вынесен на всеукраинское обсуждение.

Министр проинформировал представителей гражданского сектора, что окончательное рассмотрение закона в Верховной Раде и его принятие планируется завершить по меньшей мере за год до следующих парламентских выборов, то есть до последнего воскресенья октября 2011 года. Министр выразил предположение, что первое чтение законопроекта, в зависимости от скорости предоставления выводов международными экспертными организациями, состоится в июле – сентябре текущего года.