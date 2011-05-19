Оппозиция требует уволить министра, который «подставил всю Украину»

Оппозиционное правительство рекомендует Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ уволить Михаила ЕЖЕЛЯ с должности министра обороны из-за ситуации с украинским контингентом в Кот-д’Ивуаре.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

Министр оппозиционного Кабмина Роман ЗВАРИЧ заметил, что М.ЕЖЕЛЬ «подставил всю Украину». Он напомнил, что с 4 мая и до сих пор украинские миротворцы незаконно находились на территории другого государства. «Стоит обратить внимание Президента, чтобы он сделал соответствующее кадровое решение…Нужно требовать отставки министра обороны Украины, который не только подставил самого Президента – главнокомандующего государства, а также подставил все государство», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

В свою очередь, народный депутат от фракции БЮТ-Батьківщина, министр обороны оппозиционного правительства Николай ПЕТРУК заметил, что вчера соответствующий вопрос обсуждался на заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. «И сегодня мы решили от комитета направить письмо Президенту с требованием этого непрофессионального министра уволить. Там все подпишутся - и оппозиция, и большинство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, Верховная Рада приняла Закон “Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре”.

Данным законом предусмотрено одобрить решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до 30 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. В ответ на обращение Секретариата ООН и во исполнение Указа Президента Украины от 23 октября 2009 года № 854 "О направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении оперативной поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре", с 26 ноября 2010 года 23 человека и два вертолета Ми-8МТ временно (до 26 февраля 2011 года) оказывали оперативную поддержку Операции ООН на территории Кот-д’Ивуара. 2 февраля 2011 года вышел Указ Президента Украины № 177 "О направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре", в соответствии с которым этот миротворческий контингент был увеличен до 60 человек и количество вертолетов – до 5 (два Ми-8МТ и три Ми-24П). Срок пребывания контингента на территории Кот-д’Ивуара был установлен три месяца (до 4 мая 2011 года).