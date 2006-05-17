Порошенко пугает помаранчевых анафемой

Один из лидеров блока «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что неспособность найти компромисс между политическими силами может привести к федерализации страны.

Об этом он сказал в интервью газете «Дело».

В частности, на вопрос относительно обвинений БЮТ в адрес «Нашей Украины» о проведении тайных переговорах с Партией регионов П.ПОРОШЕНКО заявил, что встречается с представителями Партии регионов во время заседаний рабочей группы по подготовке первого заседания нового парламента. «Но вести переговоры и встречаться - это два абсолютно разных формата», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

«Встречаться необходимо, ведь если политическая сила, которая представляет 40-50-70% того или иного региона, будет загнана в угол, то она может начать действовать неадекватно», – сказал он.

П.ПОРОШЕНКО уверен, что парламентская рабочая группа должна проводить решения, «которые не будут ломать парламент через колено». По его словам, с учетом небольшого перевеса коалиции это может обернуться непредсказуемыми последствиями.

«Убежден: неспособность найти компромисс может привести к процессу федерализации. Притом что безопасность, территориальная целостность страны являются высшим приоритетом. Нас проклянет народ, если допустим раскол страны. Анафему в церкви распевать будут», – заявил он.

При этом П.ПОРОШЕНКО добавил, что обсуждает создание только «оранжевой коалиции».

«Но убежден, что все политики должны общаться со всеми без проблем», – сказал он.