Украинские дети пишут стихи о налогах: Аль Капоне дрогнул бы

Самим фактом проведения детского творческого конкурса, который организует Государственная налоговая служба, уже никого не удивишь и не рассмешишь. Мероприятие проводится уже седьмой год и направлено на создание «креативов», активизирующих добровольное желание расстаться с денежками в пользу общенародного государства.

Следует отметить, что с каждым разом конкурс становится гораздо масштабнее. Так, в этом году Государственная налоговая администрация в Киевской области устроила конкурс рисунков «Налоги глазами детей» и литературный конкурс «Роль налогов в нашей жизни». Прошли также конкурсы поэтических раздумий, кроссвордов и декоративно-прикладного искусства на соответствующую тематику.

Если говорить о видимом восприятии, то, конечно, наиболее впечатляющим оказалось состязание юных художников. Озабоченная мыслями о казне государства молодежь глубоко прониклась темой, вложив в полотна всю свою невинную душу людей, которым еще не приходилось скрываться от налоговой.

Эпическое полотно девятилетнего Юрия Чиха из Гостемеля, обладателя диплома первой степени в своей возрастной категории, выполнено в стиле «Окон РОСТА». На картине – две семьи пчел.

– Одна половина пчел заплатила налоги – она живет счастливо, у нее мир. Другая половина не заплатила, у нее все грязно, там нет таких красок, там невесело, страдают дети, – говорит художник.

– Юрий, почему в своем творчестве ты обращаешься именно к пчелам?

– Мой дедушка рассказывал, что есть пчелы ленивые, они называются трутнями, а есть трудолюбивые. Таких я и решил показать.

– Твои родители трудятся в налоговой?

– Нет, мой папа работает в магазине «Дольче энд Габана», а мама сидит с маленьким братом.

– И что?

– Они всегда вовремя платят налоги.

Двенадцатилетний Алексей Басанец из Згуровки, также получивший диплом за свою работу, говорит:

– У меня на рисунке изображены два человека и их ребенок. Я показываю: все должны платить налоги, чтобы жить лучше.

– Ты писал картину, чтобы заставить людей платить налоги?

– Нет. Я надеялся на победу, чтобы съездить в Артек.

Теперь сочинения. Одиннадцатилетняя Катерина Кананкова из Борисполя написала трогательную историю о том, как однажды она гуляла со своим дедом по парку. К деду подошел его товарищ, и они разговорились. О чем беседовали старые друзья? Разумеется, о налогах. Уже дома девочка спросила у дедушки, что все это значит. «Понимаешь, – сказал он, – у каждого человека есть Родина, а каждый гражданин... должен отдавать часть всего заработанного своей державе. Эта часть заработка зовется налогом».

Далее дед чешет внучке о бюджете и о том, куда идут налоги.

Такие вот теперь темы появляются в современной детской литературе. Поэтические раздумья – настоящий десерт конкурса. Так, пятнадцатилетняя Аня Лебедева из Бучи написала стихотворение «Я и налоги» (на русском):

Налоги – это школы и больница. Налоги – это садик и музей. Хоть не большая, но «в руке синица». Не то, что «в небе стая журавлей… …Налоги были, есть и будут. Вопрос лишь в том: «Где, сколько и куда?» И Рузвельта потомки будут помнить В Америке на долгие года, – проникновенно пишет юная поэтесса. Согласитесь, даже прожженное сердце Аль Капоне не выдержало бы этого, выпрыгнуло бы из груди и помчалось в налоговую. (Известно, что один из самых кровавых мафиози за всю историю человечества был приговорен к 11 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.) А вот стихотворение четырнадцатилетнего Владислава Илюхина, ставшее победителем конкурса: Майбутнє – за нами! Закінчились часи терору, Часи безжалля та війни. За чорний слід голодомору Уже не платимо ціни. Ми заплатили за розгроми, А час ракетою летить. І нам залишилось державі Лише податки заплатить. Олімп богів – моя країна, І ми, мов на міцних стовпах, Тримаєм неба цвіт єдиний, Немов Атлант в своїх руках. Податки будемо платити Й країні поміч надамо. Відкриєм дітям світ великий, Їх обділити не дамо. Ми збережем лікарні й школи, Залишимо й по собі слід. І будем певні, що ніколи Ми не зазнаємо вже бід.

И это еще не все, дорогие. На прошедшем конкурсе были представлены писанки, содержание рисунков которых также сводится у призыву платить налоги. Правда, нам это чудо не представили, так как яйца уже передали в ГНАУ. А еще кроссворды: «Все, что изготавливает и выпускает в сфере потребления хозяйственный объект». По вертикали, пять букв…

Да, у этих детей большое будущее. Державе нужны «датские» творцы. «Датскими» в советское время называли различные агитпроповские акции, посвященные тем или иным датам. От Дня советской армии до праздника Великой Октябрьской социалистической революции. Главное – поощрять таланты. За этим дело не стало: церемония награждения закончилась праздничным обедом в ближайшем «Макдональдсе».

Антон Зикора