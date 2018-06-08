Украинские дети пишут стихи о налогах: Аль Капоне дрогнул бы
Маленькие украинцы пишут стихи и картины, сочиняют кроссворды и создают писанки. Тему их творений можно выразить слоганом: «Заплати налоги и спи спокойно»… Репортаж
Самим фактом проведения детского творческого конкурса, который организует Государственная налоговая служба, уже никого не удивишь и не рассмешишь. Мероприятие проводится уже седьмой год и направлено на создание «креативов», активизирующих добровольное желание расстаться с денежками в пользу общенародного государства.
Следует отметить, что с каждым разом конкурс становится гораздо масштабнее. Так, в этом году Государственная налоговая администрация в Киевской области устроила конкурс рисунков «Налоги глазами детей» и литературный конкурс «Роль налогов в нашей жизни». Прошли также конкурсы поэтических раздумий, кроссвордов и декоративно-прикладного искусства на соответствующую тематику.
Если говорить о видимом восприятии, то, конечно, наиболее впечатляющим оказалось состязание юных художников. Озабоченная мыслями о казне государства молодежь глубоко прониклась темой, вложив в полотна всю свою невинную душу людей, которым еще не приходилось скрываться от налоговой.
Эпическое полотно девятилетнего Юрия Чиха из Гостемеля, обладателя диплома первой степени в своей возрастной категории, выполнено в стиле «Окон РОСТА». На картине – две семьи пчел.
– Одна половина пчел заплатила налоги – она живет счастливо, у нее мир. Другая половина не заплатила, у нее все грязно, там нет таких красок, там невесело, страдают дети, – говорит художник.
– Юрий, почему в своем творчестве ты обращаешься именно к пчелам?
– Мой дедушка рассказывал, что есть пчелы ленивые, они называются трутнями, а есть трудолюбивые. Таких я и решил показать.
– Твои родители трудятся в налоговой?
– Нет, мой папа работает в магазине «Дольче энд Габана», а мама сидит с маленьким братом.
– И что?
– Они всегда вовремя платят налоги.
Двенадцатилетний Алексей Басанец из Згуровки, также получивший диплом за свою работу, говорит:
– У меня на рисунке изображены два человека и их ребенок. Я показываю: все должны платить налоги, чтобы жить лучше.
– Ты писал картину, чтобы заставить людей платить налоги?
– Нет. Я надеялся на победу, чтобы съездить в Артек.
Теперь сочинения. Одиннадцатилетняя Катерина Кананкова из Борисполя написала трогательную историю о том, как однажды она гуляла со своим дедом по парку. К деду подошел его товарищ, и они разговорились. О чем беседовали старые друзья? Разумеется, о налогах. Уже дома девочка спросила у дедушки, что все это значит. «Понимаешь, – сказал он, – у каждого человека есть Родина, а каждый гражданин... должен отдавать часть всего заработанного своей державе. Эта часть заработка зовется налогом».
Далее дед чешет внучке о бюджете и о том, куда идут налоги.
Такие вот теперь темы появляются в современной детской литературе. Поэтические раздумья – настоящий десерт конкурса. Так, пятнадцатилетняя Аня Лебедева из Бучи написала стихотворение «Я и налоги» (на русском):
Налоги – это школы и больница.
Налоги – это садик и музей.
Хоть не большая, но «в руке синица».
Не то, что «в небе стая журавлей…
…Налоги были, есть и будут.
Вопрос лишь в том: «Где, сколько и куда?»
И Рузвельта потомки будут помнить
В Америке на долгие года,
– проникновенно пишет юная поэтесса.
Согласитесь, даже прожженное сердце Аль Капоне не выдержало бы этого, выпрыгнуло бы из груди и помчалось в налоговую. (Известно, что один из самых кровавых мафиози за всю историю человечества был приговорен к 11 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.)
А вот стихотворение четырнадцатилетнего Владислава Илюхина, ставшее победителем конкурса:
Майбутнє – за нами!
Закінчились часи терору,
Часи безжалля та війни.
За чорний слід голодомору
Уже не платимо ціни.
Ми заплатили за розгроми,
А час ракетою летить.
І нам залишилось державі
Лише податки заплатить.
Олімп богів – моя країна,
І ми, мов на міцних стовпах,
Тримаєм неба цвіт єдиний,
Немов Атлант в своїх руках.
Податки будемо платити
Й країні поміч надамо.
Відкриєм дітям світ великий,
Їх обділити не дамо.
Ми збережем лікарні й школи,
Залишимо й по собі слід.
І будем певні, що ніколи
Ми не зазнаємо вже бід.
И это еще не все, дорогие. На прошедшем конкурсе были представлены писанки, содержание рисунков которых также сводится у призыву платить налоги. Правда, нам это чудо не представили, так как яйца уже передали в ГНАУ. А еще кроссворды: «Все, что изготавливает и выпускает в сфере потребления хозяйственный объект». По вертикали, пять букв…
Да, у этих детей большое будущее. Державе нужны «датские» творцы. «Датскими» в советское время называли различные агитпроповские акции, посвященные тем или иным датам. От Дня советской армии до праздника Великой Октябрьской социалистической революции. Главное – поощрять таланты. За этим дело не стало: церемония награждения закончилась праздничным обедом в ближайшем «Макдональдсе».
Антон Зикора